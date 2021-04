Se filtran los datos de más de 500 millones de usuarios de Facebook

Seguramente al leer el titular de esta noticia hayas dudado si nos referíamos a una nueva filtración o si en realidad estábamos evocando una de tantas filtraciones similares que se han vivido en Facebook en los últimos años. Tristemente se ha convertido en algo habitual ver cómo muchos de los datos de usuarios de Facebook terminan en manos de ciberdelincuentes que luego mercadean con ellos. Y sí, ha vuelto a ocurrir, porque han sido más de 500 millones de usuarios de la red social los que han visto filtrados sus datos en Internet, lo que supone un importante riesgo de sufrir suplantación de la identidad para millones de usuarios en todo el mundo,

¿Qué ha pasado?

Se han filtrado datos de cuentas de cientos de millones de usuarios de Facebook, de hecho un total de 533 millones de usuarios de 106 países diferentes han visto cómo sus datos han sido compartidos en un foro de hackers, donde se han puesto a disposición del que quiera traficar con ellos. De todas estas cuentas filtradas, se estima que al menos 11 millones pertenecen a usuarios en España, por lo que es evidente que buena parte de los usuarios de la aplicación en nuestro país se habrá visto envueltos en esta filtración masiva de datos. Un fallo de seguridad que es especialmente dañino para los usuarios que se ven implicados, ya que la información que se ha filtrado ha sido numerosa.

Porque los datos que se han extraído de los servidores de Facebook incluyen muchos detalles de sus usuarios. Entre esta información robada se incluyen los números de teléfono, el ID de Facebook, el nombre completo, la ubicación de la cuenta, la fecha de nacimiento, textos de biografía e incluso la dirección de correo electrónico de estos usuarios. Por tanto son muchos datos de cada usuario, que podrían utilizarse perfectamente para poder suplantar a estos en la red, lo que desde luego multiplica los riesgos para las personas afectadas. Un fallo de seguridad que ha sido descubierto por una empresa de ciberseguridad llamada Hudson Rock, y que ha advertido de la gravedad del asunto, sobre todo por los datos tan personales que se han filtrado.

Parece ser que se ha estado comerciando con estos datos en esos foros, vendiendo direcciones de correo electrónico y otras informaciones de los usuarios al mejor postor. Ya el pasado mes de enero se tuvo conocimiento de que los datos estaban circulando por foros de la Deep Web, donde mediante bots automatizados se ofrecían números de teléfono de millones de usuarios de la red social por un módico precio. El problema ahora es que no solo se ha comerciado con estos datos, sino que además están disponibles para todos los que quieran utilizarlos de forma gratuita en estos mismos foros. Por lo que ahora serán más los hackers que tengan acceso a esta información para utilizarla en su beneficio propio al no tener que hacer un desembolso por ella. De momento Facebook no se ha referido a esta brecha de seguridad, pero no es de esperar que ofrezca muchas soluciones, tristemente ya son muchas las ocasiones en las que se han producido brechas similares en los últimos años.