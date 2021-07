Filtración masiva de teléfonos en Clubhouse, puede afectarte aunque no seas su usuario

Sin duda ha sido la red social más popular en los últimos meses, aunque eso no quiere decir ni mucho menos que sea la que cuente con más seguidores y usuarios, pero sí que es la que más interés ha despertado en la competencia y en muchos usuarios. Su planteamiento exclusivo de uso de notas de voz y la especial manera en la que se podía llegar a ella con invitaciones ha sido un buen reclamo para muchos usuarios. Después de que se haya abierto el acceso a cualquier usuario sin invitación, han comenzado los problemas para la plataforma. De hecho hemos podido comprobar que los datos de muchos usuarios, e incluso de los que no han utilizado la red social, se han visto comprometidos.

Tu teléfono filtrado, incluso sin ser usuario

Y es que la filtración de teléfonos que se ha producido ahora afecta a nada menos que 3.800 millones de números, lo que es una cifra mareante cuando hablamos de una filtración. Como es habitual estos datos se han puesto a la venta en la Dark Web, esa zona de Internet en la que los hackers y ciberdelincuentes intercambian sus hallazgos y en muchos casos se venden. En esta ocasión los datos que se han filtrado tienen que ver con las agendas de contactos de los usuarios de ClubHouse, los que ha ido recopilando la red social con el permiso de sus usuarios. Como sabéis, es posible que la red social recolecte datos de nuestra agenda si nosotros le damos ese permiso específico.

Al conseguirlo, pueden hacer acopio de todos nuestros contactos cuando sea necesario. Y aquí viene lo más inquietante, y es que entre esos casi 4.000 millones de usuarios de ClubHouse, se encuentran muchos de los números de teléfono de personas que tan siquiera son usuarios de la red social. Y es que las agendas de los usuarios en su mayoría contienen teléfonos de personas que no están dentro de la red social, por lo que si aunque nunca hayamos utilizado Clubhouse, un amigo nuestro que nos tiene en su agenda sí que lo ha utilizado, hay un riesgo potencial de que nuestro número se haya filtrado al verse comprometida su agenda al completo.

Estos teléfonos que recoge Clubhouse de nuestra agenda, se utilizan mayoritariamente para sugerir la amistad de otros usuarios de la red social que se estrenen en ella, algo similar a cuando Telegram nos recuerda que un contacto ya utiliza la aplicación. Algo que es inofensivo en su principio, pero que en manos de delincuentes podría tener implicaciones más graves. Así que existen muchas posibilidades de que aunque no uses esta red social, tu número de teléfono se encuentre dentro de ella por razones obvias, sobre todo si sabes que alguno de tus amigos ha utilizado alguna vez esta red social. Y si no lo sabes, pues seguirá existiendo esa posibilidad. Lo peor es que es algo que se escapa a nuestro control, porque queramos o no estamos en la agenda de muchísimas otras personas, algunos más y otros menos.