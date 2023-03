Se filtra la nueva función de WhatsApp para competir con los canales de Telegram

Llevamos meses conociendo novedades de WhatsApp relacionadas con las comunidades, que son algo así como súper grupos formados de otros de estos grupos de personas. Es una función que muchos veíamos como la respuesta de la app de Meta a los canales de Telegram, pero que finalmente no se ha mostrado como tal. La realidad es que ahora mismo lo que parece es que se estaban reservando esta función para otra modalidad de comunicación dentro de la aplicación de mensajería. Un aperitivo de esto lo hemos conocido ahora, se llama Newsletter, y sí que puede ser una verdadera alternativa a Telegram.

Las Newsletter se dejan ver un poco más

Habíamos conocido algo ya sobre esta funcionalidad, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha mostrado en parte como es en la app de mensajería. Y es que desde WaBetaInfo han compartido una imagen en la que se muestra cómo se puede crear una Newsletter. En esta imagen se muestra además qué debemos añadir a esta para poder crearla. Como por ejemplo una descripción clara de su cometido para que los futuros seguidores sepan qué es lo que se van a encontrar en ella y así tener la información suficiente para decidir qué es lo que van a hacer.

Según nos cuentan desde este medio, parece que estas Newsletters serán visibles desde los estados de los usuarios. Mientras que para poder visualizarlas antes tendremos que unirnos, mediante un enlace de invitación o bien buscando al usuario dentro de la aplicación. Parece ser que estas Newsletter serán boletines que funcionarán de manera similar a los canales de Telegram. Estos básicamente nos ofrecen una forma de recibir comunicaciones sin interactuar con ellas. Serán chats en los que solo podremos leer esos mensajes que nos envíen, y por tanto solo servirán para informarnos de todo tipo de temáticas.

Normalmente en Telegram estos canales se usan entre otras cosas para enviar ofertas relevantes para los participantes de los canales. De tal forma que pueden acceder a enlaces donde comprar a un mejor precio multitud de productos. Pero pueden ser de otras muchas temáticas, cualquiera que se nos ocurra, y en la que no haga falta la interacción entre emisor y receptor de estos mensajes. Desde WaBetaInfo recuerdan que este tipo de informaciones estarán separadas de los propios chats. Lo que no sabemos es si estas comunicaciones también estarán encriptadas de extremo a extremo como el resto de chats, no es probable.

Ha sido la versión 2.23.7.17 de la beta de WhatsApp la que ha desvelado esta nueva funcionalidad, que como ya suele ser habitual, se encuentra oculta. Por tanto, todavía habrá días y semanas por delante para que al menos los usuarios de estas betas puedan acceder a esta nueva funcionalidad. Veremos cuándo ocurre esto y cómo lo maneja WhatsApp, que ya estaba tardando tiempo en ofrecer una verdadera alternativa a los canales de Telegram.