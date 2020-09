Facebook toma prestada una de las características más controvertidas de WhatsApp

En estos tiempos de desinformación las grandes tecnológicas han tenido que tomar decisiones poco populares para los usuarios, pero que en muchos casos han sido necesarios para limitar la actividad de ciertos usuarios. Hace unos meses WhatsApp introducía límites al reenvío de mensajes masivo, para evitar precisamente esta desinformación. Pues bien, ahora Facebook Messenger, la app de mensajería de la red social, ha tomado nota y ha introducido también límites al reenvío de mensajes dentro de su app, que como en el caso de WhatsApp, va a ser de un máximo de cinco. Algo que en el fondo es lógico, porque ya sabéis que WhatsApp pertenece también a Facebook.

¿Censura encubierta?

Lo que ha introducido ahora Facebook Messenger es una funcionalidad que evita que se propaguen bulos a través de su red, de tal manera que no sea posible que esos bulos lleguen a más personas y se multiplique la audiencia y repercusión general de estos. Una medida en la que muchos ven censura, para evitar que las personas puedan acceder libremente a contenidos, al ser estos filtrados previamente de alguna manera por la red social. En este caso lo que ha hecho Facebook con Messenger es introducir un límite de cinco reenvíos para un mismo mensaje.

Esto quiere decir que cuando vayas a reenviar un mensaje que has recibido, no lo vas a poder enviar a más de cinco personas, ya que se tratará como un mensaje viral que puede contener potencialmente desinformación. Messenger no va analizar el contenido del mensaje, sino las veces que se ha reenviado, en el caso de que se haya hecho muchas más veces de lo normal, se aplicará este límite y no podrá ser reenviado de la forma habitual. La red social ha anunciado en su blog esta nueva funcionalidad que busca limitar la desinformación en un momento bastante delicado socialmente, sobre todo en Estados Unidos, donde tenemos unas elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, el próximo mes de noviembre.

Esta nueva notificación aparecerá en la parte superior de la pantalla cuando vayamos a reenviar un mensaje que a su vez ya tenga un historial de reenvíos importante. Este mensaje nos dirá que el límite de reenvíos se ha alcanzado, y no nos permitirá el envío de ese mensaje a más de esas cinco personas. Sea como fuere poco a poco todas las apps de Facebook van implementando estas medidas, aplaudidas por muchos y repudiadas por otros tantos.

En cualquier caso parece que para Facebook esta es una buena herramienta para detener la desinformación en las redes, de hecho alguna vez ya han presumido de que en el caso de WhatsApp se ha podido reducir de forma importante la propagación de bulos y desinformación a través de la app de mensajería. Lo normal es que salvo en casos puntuales esta limitación no nos afecte a quienes hacemos un uso habitual de la app de mensajería de Facebook.