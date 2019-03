Facebook prueba el botón de 'No me gusta' en Messenger con un nuevo emoji

Desde el principio de los tiempos de Facebook has estado usando su botón de 'like' (pulgar arriba o Me Gusta) y, desde hace poco más de un año, una extensa variedad de reacciones entre las que se incluían el “Me Alegra”, “Me Divierte”, “Me Asombra”, “Me Entristece” o “Me Enoja”.

Sin embargo, en el chat de Messenger nunca ha habido reacciones tal y como las conocemos. Podías incluir emoticonos de una gran variedad, incluso te podías bajar stickers para poner en el chat, pero no podías mostrar tu emoción a una línea de texto.

Hasta ahora.

Según ha confirmado Facebook a TechCrunch, la compañía estaría trabajando en las reacciones para los chats dentro de la aplicación Messenger. Este cambio, según la compañía, serviría para que los usuarios pudieran responder más rápido, sobre todo en los chats de grupo.

Reacciones de Facebook Messenger | Techcrunch / @hoandesign

Aparte de la novedad que supone esta incorporación en Messenger, también vendría acompañada de nuevas reacciones, entre las que se encontraría una muy esperada por la comunidad de Facebook: el botón de “No Me Gusta”. El resto de emojis serían “me gusta”, “ojos con corazones”, “risa a carcajadas”, “cara de sorpresa”, “cara triste” o “cara enfadada”.

Por el momento, estas nuevas reacciones en Facebook Messenger tan solo están operativas en un número muy reducido de usuarios, que se están encargando de testear la funcionalidad y ver en qué pueden mejorar o si realmente sirven para el cometido que quiere Facebook de simplificar los chats y hacerlos más divertidos.

No obstante, el botón de “No Me gusta”, que es quizás la mayor sorpresa de esta nueva opción, no pasará a formar parte de las reacciones que ya están disponibles en los muros de los usuarios de la red social. A pesar de que sería una de las opciones que más se usarían, Facebook siempre se ha negado a implantarla para, precisamente, evitar llenar de negatividad los contenidos que comparten los 1.850 millones usuarios.