Facebook: Los pasos que debes seguir para eliminar tu pasado en pocos pasos

La red social Facebook ya lleva más de una década con nosotros, en todos estos años quizá tengamos en nuestro historial algunas fotos, comentarios o publicaciones que ya no nos representan o que simplemente no nos gustaría que siguieran estando en Internet por lo que queremos borrarlos definitivamente de nuestro perfil. Con los pasos que te explicamos en el vídeo, con solo unos pocos clics podrás eliminar ese pasado que ya no quieres que siga en la red.

Pasos para eliminar publicaciones y fotos de Facebook

En primer lugar, tendrás que acceder a tu perfil de Facebook, desde la página web podrás acceder desplegando la flecha que hay al lado derecho y que apunta hacia abajo y en la app móvil tendrás que entrar a través de las tres rayas que hay también situadas a la derecha del menú principal. A continuación, tendrás que buscar 'Configuración y privacidad' y después pulsar 'Configuración'.

En configuración podrás la información personal y de la cuenta, comprobar las contraseñas y la seguridad, los métodos de pago que tienes asignados si lo tienes o algunas de tus preferencias, notificaciones... entre muchas otras opciones. Busca la sección de 'Tu información' y a continuación pulsa 'Registro de actividad'.

Para borrar todo aquello que no quieras que esté presente en tu perfil de Facebook, entra dentro de la sección 'Tus publicaciones', podrás comprobar que aquí están las fotos, comentarios o registro de actividad que has realizado dentro de esta red social desde que te registraste.

Finalmente ve a la opción de 'Filtros' y selecciona las fechas de inicio y final que quieras borrar. Selecciona todo y 'Mover a la papelera' y en ese momento toda esa actividad registrada se habrá eliminado de Facebook.

