No vuelvas a olvidarte de un cumpleaños, y sin necesidad de Facebook

Los cumpleaños son una fecha muy especial, significa que hemos dado una vuelta entera al sol y cumplimos un año más. Pero con la vida tan ajetreada que llevamos es muy común no saber ni el día que es, y más si tenemos o no alguna celebración. Pero hay una manera de no olvidar los cumpleaños de nuestros familiares y amigos.

Birthday App

Durante mucho tiempo el encargado de recordarnos que alguien de nuestro entorno cumplía años ha sido Facebook. La red social incluye entre sus funciones el recordatorio de los cumpleaños al igual que del aniversario de amistad con nuestros contactos. Pero los escándalos ­­­­de los últimos años con sus políticas de privacidad han dañado mucho su reputación y mermado la confianza de los usuarios. Por lo que son muchos los que han decidido dejar de usar esta red social. Además, las generaciones más jóvenes, prefieren otras alternativas. Una alternativa es las aplicaciones como Google Calendar en las que podemos incluir todos los eventos que tengamos pendientes, ya sean reuniones de trabajo, citas para el médico, reuniones sociales e incluso los cumpleaños. Por lo que puede ser que, aun registrando las fechas en el calendario, no estamos seguros de que llegar a tiempo a las felicitaciones.

Cumpleaños en Birthdays App | TecnoXplora

Pero existen otras aplicaciones como Birthday App una aplicación cuya función exclusiva es recordarnos que debemos felicitar a nuestros familiares y amigos. Está disponible para la descarga en la tienda de aplicaciones Apple. Una vez descargada e instalada a aplicación en nuestros dispositivos. Los algoritmos de búsqueda de la app recopilan la información relativa a los cumpleaños de nuestros contactos y de forma automática los incluye en su calendario. Sin necesidad de incluir a mano ninguna de las fechas. Gracias a la aplicación a partir de este momento tendremos acceso de una forma fácil y rápida. Y una vez al día recibiremos una recordatoria con los datos de la persona o personas con los que compartir ese gran día y de este modo hacerle una felicitación que les haga sentirse especiales. Si no estamos totalmente seguros de las fechas de las celebraciones tenemos la opción de solicitarle la información correcta a un amigo, le preguntaremos si sabe si la fecha sugerida es la correcta y si no es así nos confirme la fecha correcta.

De este modo nunca llegarás tarde o en una fecha equivocada a las felicitaciones de los cumpleaños incluidos en los calendarios de la aplicación. Cuando accedemos a la app, nos mostrará únicamente el mes en el que nos encontramos, en el cual están marcadas las fechas de los cumpleaños. Debemos tener en cuenta de que sólo se añadirá la información de las personas cuyos teléfonos móviles se encuentren registrados en nuestra agenda. Además, podemos marcar también nuestro día especial y por ello el día de tu cumpleaños recibirás un regalo, pero recuerda, no podrás abrirlo hasta llegado el momento. Ya no tendrás excusas y cada año llegaras a tiempo de felicitar sin retraso a todas las personas que te importan.