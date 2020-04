Cuando parece que no hay más hueco para otra red social, salvo para casos excepcionales como el de TikTok, Facebook nos sorprende ahora con una nueva app que en si misma es una red social, ya que ha sido diseñada para que se comuniquen las parejas a través de ella. Esta nueva app se llama Tuned y aunque no tenemos muy claro su encaje, es evidente que Facebook habrá podido detectar algún tipo de necesidad entre su público para la existencia de esta. Vamos a conocer en qué consiste esta aplicación y su curioso enfoque de pareja.

Una red social para alimentar el amor en pareja

Esta red social en forma de app es algo así como ese Hotel al que le pedimos a muchas parejas que se vayan cuando inundan nuestros muros de mensajes románticos, fotos de viajes juntos y en definitiva una demostración tras otra de amor mutuo. Esas situaciones en las que piensas ¿no es suficiente qué se lo digan el uno al otro? Pues precisamente para esos momentos en los que la relación se debería compartir de manera privada y no pública, está Tuned. Una aplicación en la que lógicamente conectan esas parejas que ya actúan como tales, y que previamente han mantenido relación a través de Facebook.

Tuned | Facebook

Dentro de esta app todo está dispuesto para potenciar la relación y hacer de ella algo casi místico mientras dure esa chispa. Porque a través de ella podemos compartir por ejemplo nuestras listas de Spotify más románticas, o aquellas que reflejan nuestro estado de ánimo y sentimientos hacia esa persona. Esta app Dated, al pertenecer a Facebook, nos permite conectar fácilmente con la pareja si esta se encuentra ya en la red social, que sería lo más lógico, por lo que se simplifica al máximo la conexión entre ambos.

Básicamente se pude compartir con la otra persona todo lo que compartimos de manera habitual a través de Facebook, pero con un toque mucho más romántico y vistoso. La interfaz y los recursos para generar esas publicaciones están claramente orientados a vivir en una especie de San Valentín permanente, algo que a muchos irritará, pero que lógicamente a los enamorados a los que se dirige esta app entusiasmará y potenciará su relación, al menos en teoría. Una app desarrollada por uno de los equipos de Facebook casi de forma experimental, sin miedo a que pueda fracasar. Por tanto, parece que la red social no tendía demasiados problemas en deshacerse de ella si no consigue el éxito proyectado.

Tuned está disponible ahora para iOS, tanto en Estados Unidos como en Canadá, por lo que no podemos descargarla desde España. Esperemos que pase el corte de Facebook y pueda llegar a nuestro país pronto. Como suele pasar en un mercado tan saturado como el de las redes sociales, genera cierto escepticismo el lanzamiento de apps como esta, que en realidad no cuentan con nada que no pueda ofrecer otra app existente en el mercado, incluso de la propia Facebook. Pero es evidente que esa necesidad de diferenciarse a veces lleva a los desarrolladores a estas incongruencias.