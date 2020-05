Las grandes tecnológicas cuentan con grandes departamentos de desarrollo y startups creadas para desarrollar nuevas aplicaciones y plataformas experimentales, que podrían tener un gran recorrido en el futuro. Es el caso de la nueva app lanzada por Facebook, o mejor dicho, por una de sus startups orientadas a lanzar nuevas aplicaciones de modo experimental. En este caso se trata de una app que no ofrece algo precisamente original, aunque cuenta con algunos matices que sí que podrían considerarse como algo a tener en cuenta frente a otras aplicaciones. Se llama Catchup y está centrada en las llamadas de audio.

Nueva app para hacer llamadas sin complicaciones

Esta app ha sido desarrollada por un grupo interno de I+D de Facebook, y se centra en las llamadas de audio. Por tanto aquí no hay chats o llamadas de vídeo. Es una app en la que su interfaz está centrada en el audio y en las personas que están disponibles para mantener una conversación. Esta interfaz busca simplificar al máximo el proceso de llamar a las personas que están en nuestra agenda de contactos, siempre hablando de llamadas de voIP a través de las redes, y no de llamadas telefónicas tradicionales. En esa interfaz podemos ver una lista de los contactos que están en línea para poder hablar en esos casos y de aquellos que no están conectados en ese momento.

Por tanto podemos hacer llamadas al instante con estas personas y mantener conversaciones con varias, hasta el punto de poder juntarse hasta ocho personas en una misma llamada. La idea de Facebook es la de facilitar a las personas una manera sencilla de saber si la personas a la que van a llamar cuenta también con un método de conversación gratuito. Esta incertidumbre de saber si la llamada nos va a costar o no es algo que a muchas personas les echa atrás a la hora de hacer una llamada de audio.

Facebook por tanto quiere ofrecer una app ultra sencilla para hacer llamadas, donde lo único que debamos tener en cuenta es saber si esa persona está en línea o no. Por tanto la interfaz no puede ser más sencilla que mostrar los contactos conectados y los que no. Sería algo así como extraer de WhatsApp la interfaz de llamadas de teléfono y convertirla en una app independiente donde las únicas diferencias están centradas en hacer más sencillas las llamadas. Para Facebook, CatchUp sirve para “Ver quién está disponible y unirse sin esfuerzo a llamadas individuales y grupales. Mantente en contacto más, piénsalo menos. Cada vez que puedas hablar, ¡ponte al día!

Un texto que confirma ese enfoque de llamadas inmediatas y sin complicaciones que quiere ofrecer la red social. Lógicamente hay muchas apps en el mercado que nos permiten hacer esto, pero quizás no sean tan sencillas. De momento la app se ha lanzado en Estados Unidos, y quien sabe si como en el caso de Rooms de Messenger se termina integrando en WhatsApp o Instagram para poder hacer llamadas sin complicaciones desde estas aplicaciones.