Hace unos momentos os contábamos que Messenger Rooms ya estaba disponible para todos, por lo que desde hoy quien quiera hacer videollamadas masivas desde la red social de Mark Zuckerberg puede hacerlo fácilmente con esta nueva app. A la vez que conocemos que está disponible para todos, también conocemos Rooms también prosigue con su integración en WhatsApp. Como recordaréis, la app de mensajería aumentó hace poco la capacidad para hacer llamadas grupales, hasta ofrecer la participación de ocho personas en total. Una cifra que se queda corta si lo comparamos con otras apps que nos ofrecen la posibilidad de hablar con decenas de personas, como es el caso de Zoom. Precisamente para confrontarse con ella desde Facebook han comenzado a integrar la app de videollamadas en WhatsApp.

Rooms para WhatsApp cada vez más cerca

La nueva aplicación de Facebook nos permite contar con videollamadas masivas, en las que pueden participar hasta 50 personas. Aunque WhatsApp no va a contar con esta función de manera nativa, sí que nos va a permitir iniciar este tipo de llamadas desde la propia app de mensajería. Para ello se está integrando Rooms en los menús de la aplicación. Hace unos días lo veíamos para WhatsApp Web, donde se van a añadir nuevos accesos directos para poder iniciar estas conversaciones. De hecho ahora la beta de WhatsApp para nuestros móviles ha aumentado la integración de la app de videollamadas.

Como podemos ver ahora en las nuevas imágenes compartidas por WABetaInfo, podemos ver los nuevos accesos directos con los que podremos crear esas llamadas grupales de vídeo desde los propios menús de la app. Por ejemplo, pulsando sobre el botón de adjuntar archivo vamos a poder ver ahora, en lugar del icono de hacer fotos con la cámara, uno denominado Room con el logotipo de la nueva herramienta de Facebook y Messenger, por tanto desaparece el icono de la cámara en pos de este. También, como vimos en el caso de WhatsApp Web, es posible crear llamadas desde otras zonas de la aplicación. En este caso precisamente desde la misma sección de llamadas de la aplicación.

El nuevo icono de Rooms en WhatsApp | WABetaInfo

Ahora se añade también un nuevo icono encima del de llamadas con la imagen de Rooms. Por tanto desde la misma pantalla de las llamadas podemos iniciar una de estas videollamadas masivas. Aunque esta integración en realidad no lo es tanto como parece. Porque no se tratan de llamadas masivas integradas en la aplicación, sino que en todos los casos hay que dejar WhatsApp y entrar en Rooms para poder hacer estas llamadas. Por tanto no dejan de ser accesos directos a la aplicación. No sabemos qué pasará con los que no tenemos instalado Facebook o Messenger en el teléfono, si será necesario instalarlo para poder hacer las llamadas, lo más probable es que sí, porque como decimos, parece que de momento no se trata de una integración total en Rooms. Por otro lado, entendemos que las videollamadas actuales a través de WhatsApp seguirán disponibles, aunque sigue sin estar demasiado claro.