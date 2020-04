Los grandes gigantes de Internet cada vez cuentan más con estudios dedicados a desarrollar apps experimentales, de las que se puede esperar cualquier resultado, ya sea positivo o negativo, y que muchas veces sirven de laboratorio para que estas empresas puedan aplicar la experiencia obtenida con ellas a otras que ya están consolidadas. Ahora Facebook ha desarrollado una app experimental que sirve de complemento a otra con la que ya contaban en el Apple Watch, y que es ideal para estos días de distanciamiento social, ya que precisamente lo que nos facilita es el contacto con esas personas que en una situación normal serían las más cercanas.

KIT, la nueva app de Facebook para el Apple Watch

La red social no es la primera vez que trabaja en aplicaciones para el Apple Watch, de hecho Messenger ya cuenta con una para este reloj inteligente, y precisamente es esa línea la que sigue esta nueva de corte experimental. Esta app se llama KIT porque sus siglas significan Keep In Touch, o lo que es lo mismo, mantenerse en contacto. Es una app que está estrechamente ligada tanto a Facebook como a Messenger, la app de mensajería de la red social de Mark Zuckerberg. Lo primero que hay que hacer cuando se ejecuta esta app es escanear un código QR con la cámara del teléfono para poder sincronizar KIT con Messenger, ya que es a través de este servicio como mantendremos la comunicación.

La interfaz de KIT | Facebook

Una vez que está en marcha la app para el Apple Watch, seleccionamos a un contacto existente para poder hablar directamente con él. Una vez que le hemos elegido, tenemos diferentes alternativas para poder comunicarnos con él y mandarle los mensajes. Por ejemplo podemos enviar directamente una nota de voz, o podemos sintetizar nuestra voz en texto para no tener que estar escribiéndolo. E incluso podemos enviar mensajes en forma de garabatos gracias a la herramienta de escritura y dibujo a mano alzada con la que cuentan los Apple Watch. Por tanto estamos hablando de una app que representa como un micro versión de Messenger en la que solo tienen cabida esas personas de las que de verdad queremos sentirnos cerca, en lugar de estar hablando de una app de mensajería masiva en la que compaginar conversaciones con decenas de personas.

La interfaz del KIT es bastante sencilla, lógicamente limitada por el tamaño de la pantalla del Apple Watch pero en ella básicamente podemos disfrutar de un chat tradicional en el que se van sucediendo los mensajes con todo tipo de contenidos. Se pueden enviar además de texto, imágenes, vídeo o emojis entre otros. Esta app está disponible solo en el Apple Watch, por lo que no tiene versiones para el iPhone, por lo que en realidad este experimento busca simplificar al máximo la manera en que las personas se comunican desde sus muñecas. Sin interacción con el teléfono alguna, salvo el servir de puente de comunicación entre el reloj y la otra persona que recibirá nuestros mensajes.