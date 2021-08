Facebook cede: las condiciones de uso de WhatsApp serán opcionales

Las condiciones de uso y privacidad de WhatsApp se han convertido en un auténtico culebrón a lo largo de estos últimos meses. La decisión de Facebook de actualizar los términos de uso de la aplicación de mensajería desató en su momento una agria polémica, ya que a ellos se opusieron no solo los usuarios, sino instituciones de medio mundo que consideraban estas demasiado invasivas en el día a día de los usuarios. Y es que con ellas cedíamos a Facebook la posibilidad de recolectar nuestros datos y cedérselos a terceras personas.

Sin restricciones para los usuarios habituales

Ahora WaBetaInfo ha podido advertir en la versión beta de la app que Facebook está preparando cambios, parece que definitivos, en los que los usuarios ya no necesitarán aceptar las condiciones para poder utilizar la app sin restricción alguna. Esto es algo que conocíamos hace unos meses de boca de Facebook, que ya entonces avanzaba un uso libre de la app sin tener que aceptar nada. Ahora la principal diferencia es que las únicas operaciones que se verán restringidas para los usuarios serán las que se lleven a cabo entre un usuario y un negocio. Como sabéis las cuentas de negocios son básicamente tiendas dentro de la app de mensajería.

Según los banners vistos por este medio en la beta de WhatsApp, será necesario aceptar las nuevas condiciones de uso y privacidad si queremos interactuar con ellas. Por tanto, será lo único que permanezca restringido si no aceptamos las nuevas condiciones que impone Facebook en WhatsApp. Es necesario aceptarlas porque al entrar en juego un comercio, este debe tener nuestra aceptación expresa para que pueda tratar nuestros datos en la nube, aquel punto polémico por el que las condiciones permitían a Facebook recolectar datos para terceras empresas.

Aunque en este caso no sería para el motivo inicial, el de cederlos para contar con una publicidad más específica y adaptada a nuestros intereses, sino para poder interactuar entre empresa y cliente. Por tanto, es de esperar que estas nuevas condiciones de uso se hagan realidad en apenas unas semanas, teniendo en cuenta que ya han hecho acto de presencia dentro de la beta de la app. Y recordando que desde este medio tienen línea directa con Facebook, es de esperar que la nueva política se les ofrezca a los usuarios dentro de no mucho tiempo.

De esta manera se acabarán por fin las suspicacias acerca de si aceptar o no las nuevas condiciones. Y es que todavía somos muchos los que no las hemos aceptado, y de vez en cuando tenemos que ver en la pantalla un contenido que nos recuerda que no lo hemos hecho aún y que lo hagamos cuando podamos. Esperemos que esta nueva versión de las condiciones, si son realmente opcionales, también acaben de lleno con esas pantallas que queramos o no, son toda una molestia. Hay que quedarse con que no va a cambiar nada para los usuarios como tú o como yo, que vamos a poder seguir utilizando WhatsApp con plenas garantías para chatear con amigos o familiares, otra cosa será interactuar con una tienda.