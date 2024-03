Estos son los nuevos emojis que WhatsApp estrena en Android

Esta semana diversos sistemas operativos están estrenando nuevos emojis. Esto siempre es un acontecimiento para muchos usuarios, porque la realidad es que el emoji es uno de los contenidos más populares de nuestros móviles, y la forma más divertida de expresar nuestras emociones a otras personas. En esta ocasión no son muchos emojis, pero sí lo suficientemente relevantes como para comenzar a utilizarlos desde ya en nuestros móviles. Vamos a conocer cuáles son, y qué vamos a poder expresar con ellos.

Los nuevos emojis que estrena WhatsApp

Básicamente estamos hablando de los nuevos emojis que se aprobaron con Unicode 15.1, que es el organismo que vela porque los emojis que lleguen a nuestros móviles hayan sido consensuados previamente tanto por los usuarios como por los diferentes desarrolladores y fabricantes del mercado. Una vez que Unicode aprueba las nuevas incorporaciones, los emojis ya se pueden publicar abiertamente en estos teclados.

Y es el caso de WhatsApp, que ahora en su versión 2.24.6.7, que está disponible en la Play Store en Android, ya se pueden enviar los nuevos emojis que han llegado con esta nueva versión. Se trata de seis nuevos emojis, los siguientes:

Cara asintiendo o moviéndose verticalmente

Cara negando o moviéndose horizontalmente

Ave Fénix

Seta

Lima

Cadenas rotas

Como podéis ver son pocos emojis, pero bastante variados entre sí. Lo que quiere decir que nos permitirán introducirlos en multitud de conversaciones para darles un toque más fresco y divertido, o simplemente para expresar muchas cosas sin tener que escribir nada. Para poder acceder a ellos, una vez instalada la última versión, solo tendremos que buscar el nuevo emoji con el icono de lupa para poder enviarlo.

En nuestro caso hemos actualizado a la última versión de la app de mensajería, incluso en su beta, y de momento los emojis no han hecho acto de presencia. Contamos con la misma versión de la que se asegura que ya incluye estos emojis, y de momento no hay rastro de ellos. No creemos que tenga que ver con cambios en el servidor, pero si cabe la posibilidad que sea algo que esté llegando a los usuarios como consecuencia de otros cambios en el propio sistema operativo. Porque muchas veces estos emojis, como en el caso de iOS 17.4 lanzado esta misma semana, se estrenan con las últimas versiones del sistema operativo, incluso con la llegada de los parches de seguridad.

De esta manera la lista de emojis disponible en nuestros móviles sigue creciendo poco a poco, y lo hace en base a los estándares impuestos por Unicode. Unos nuevos emojis que nos van a permitir expresarnos más fácilmente ahorrando muchas palabras. Sobre todo, en esos casos en los que asentir o negarse a algo puede ser mucho más sencillo de expresar con los dos primeros emojis de esta lista.

En cualquier caso, aunque ahora llegan a WhatsApp, es de esperar que estos emojis se estrenen en el resto de apps Android a través de los diferentes teclados que tenemos a nuestra disposición en el sistema operativo de Google, como el propio desarrollado por los de Mountain View, o los de Samsung, Microsoft y otros.