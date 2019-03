Los 10 emojis que Facebook debería añadir al botón Me Gusta para hacerte feliz

Desde que Facebook habilitase los nuevos emoticonos, todos estamos contentísimos: ahora ya podemos expresar alegría, sorpresa, enfado, perplejidad o incluso amor. Sin embargo, en nuestra opinión se han quedado cortos. Mark Zuckerberg, haznos caso, estos son los nuevos emojis que tienes que habilitar cuanto antes:

1.- Se me enamora el alma.

Con el emoji de la alegría lo has hecho bien, Mark. Incluso con el del corazón. Pero entiende que hay cosas que nos gustan mucho. Muchísimo. A más no poder. Y aún no hay un emoji o reacción que sepa representar nuestra alegría. Haznos caso: recurre a la Jurado y todo irá bien.

2.- Cuñao.

Necesitamos un emoji para el cuñadismo, Mark, y lo necesitamos YA. No sabemos si en Estados Unidos usaréis 'brother in law' con esta acepción también, imaginamos que no, pero te lo explicamos. El cuñao es ese amigo de Facebook que publica frases como “Soy español, ¿a qué quieres que te gane?”, “Si los datos del paro fueran verdad la gente estaría rompiendo escaparates” o “¿Y para cuándo un Día del Hombre? ¿Eh?”. Venga, Mark, en un rato te dejas hecho este emoji.

3.- No, es mentira.

Tenemos un problema, Mark: tu red social mola, pero hay mucha gente que publica muchos bulos. Pero muchos, ¿eh? Y lo malo es que algunos tienen tal nivel de burrada que, claro, se hacen virales. En serio, Mark: necesitamos ese emoji para ponérselo al amigo de Facebook que asegura que su amigo el que tiene un blog cutre acaba de destapar una conspiración mundial.

4.- Me gustas tú.

Seguro que sabes, Mark, que hay gente que usa el emoji del corazón en plan 'Me encanta lo que acabas de publicar' cuando en realidad lo que quiere decir es 'Me muero por acostarme contigo y, ya ves, esta es la forma más aventurera que tengo de sugerírtelo'. Dejémonos de medias tintas, Mark: haz un emoji para esa gente. Queremos que vayan al grano.

5.- Idos a un hotel.

Otra forma de insinuación de los latin lovers, además del corazón, es publicar cualquier cosa y poner 'Mira, Fulanita'. Lo malo es que si Fulanita le corresponde, al final todos asistimos a una serie de tímidas indirectas soltadas de manera pública ante el resto de amigos. Y todos pensamos lo mismo, claro, pero nos da cosa decírselo. Emoji de un hotel, Mark, ya verás cómo funciona.

6.- Gran Hermano.

Seguro que tú también tienes algún amigo de esos que usa su muro de Facebook para contar cualquier cosa que está haciendo en cualquier momento. Un emoji como el de Gran Hermano nos vendría muy bien, Mark. Porque no podemos ser tan bordes de decirle que no nos interesa lo que ha desayunado, pero, si le hacemos ver que nos está retransmitiendo su vida entera, igual le metemos algo de miedo y para un poco.

7.- ¡Bravo, poeta!

El mundo está llena de poetas, Mark, y tu red social mucho más. Y oye, está muy bien, pero es que ver frases del tipo “La única luz que necesito es la de tus ojos”, reconócelo, acaba siendo un pelín cansino. Si pones este emoji, al menos podremos soltarle la indirecta y esperar que capte la ironía.

8.- Paulo Coelho.

Tú eres un tío que mola, pero seguro que también tienes algún amigo así. Nos referimos al intensito de las frases motivadoras y los eslóganes vitales manidos. En serio, Mark: son buena gente, pero es que es terrible todo esto.

9.- Facepalm.

En realidad este emoji podría servirnos casi para cualquier situación, no sabemos por qué no lo has puesto antes. Pero piensa en ese amigo que publica un bulo, o que pincha en uno de esos links que luego publica su like, o que comparte la típica foto de 'Comparte esta foto si quieres saber lo que le pasa a esta chica con el bikini'.

10.- No me etiquetes.

A todos nos ha pasado, Mark. Todo empezó con los eventos estos que invitan a medio mundo, pero ahora es mucho peor, porque hay gente que publica cualquier chorrada de autobombo y etiqueta a todos sus amigos, con lo que esa publicación acaba insertándose en el muro de nuestro perfil. Hay que parar eso, Mark. Cuanto antes.