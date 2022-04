Elon Musk pregunta en Twitter si los usuarios quieren un "botón de editar"

El director ejecutivo de empresas como Tesla o SpaceX compró el viernes pasado un 9,2 % de las acciones de Twitter. Tras saltar la noticia, Musk no ha tardado en preguntar a los usuarios de esta red social si están interesados en un botón de editar los tuits o mensajes que se envían en la plataforma.

Con un sencillo "¿Quieres un botón de edición?", Musk lanzaba esta madrugada una pregunta a sus seguidores. Como opciones de respuesta da "sí" o "no", aunque están mal escritas. Ha desordenado las letras de estas dos contestaciones, por lo que, en vez de poner "yes" y "no" en inglés; Musk escribió "yse" y "on". Sin embargo, nada se conoce al respecto de por qué están escritas así estas dos palabras.

Ante esta sugerente pregunta, muchos usuarios se han lanzado a contestar la encuesta del multimillonario. Por el momento, la pregunta ha recibido más de 2,3 millones de respuestas y gana con más del 70 % de los votos el "sí" al botón de edición. Sin embargo, las opiniones de los usuarios son bastante dispares.

Los argumentos a favor de ese botón de edición de los tuits defienden que esta funcionalidad puede ayudar a corregir pequeños errores en los mensajes de Twitter. Por el contrario, los detractores temen que pueden valer para expandir 'fake news' o cambiar totalmente el mensaje original.

Por otro lado, un usuario, @Erdayastronaut, ha propuesto una solución que Musk ha calificado como "razonable". Esta persona respondía a la encuesta con una idea: "Bajo dos condiciones. Solo está disponible durante unos minutos, de 5 a 10 minutos. Y cuando se realiza una edición, hay un pequeño enlace que muestra la edición. Esto mantiene un registro público pero le permite al tuitero corregir un simple error y no volver a notificar a sus seguidores con un nuevo tuit".

Musk ya había preguntado por Twitter antes

A pesar de que esta no es la única encuesta que ha realizado el magnate en Twitter, sí es la primera como accionista de la compañía. Por ejemplo, unas semanas antes de adquirir 73,5 millones de acciones de la red social, Musk cuestionó a los usuarios de la plataforma acerca de abrir el código de Twitter y también sobre el respeto a la libertad de expresión en la misma.

