El truco para buscar un tuit concreto en una cuenta de Twitter

Es una de las redes sociales más utilizadas por parte de los usuarios asiduos a estas plataformas. Con Twitter podemos informarnos de las noticias del día a día, seguir a nuestros amigos, mencionarlos o descubrir qué están haciendo nuestros famosos favoritos, entre otras funciones que ofrece. Al día leemos miles de mensajes y es imposible acordarnos de todos. Por ello, te explicamos un truco para poder encontrar de manera sencilla el tuit que estás buscando.

Esta plataforma funciona como lugar de protesta o manifestación, ya que gracias a los hashtag y las tendencias, los cuales sirven para indexar temas o palabras clave, los usuarios de Twitter interaccionan entre ellos sobre un asunto en concreto. Por lo que se producen muchos tuits acerca del mismo tema y es muy complicado volver a encontrarlos.

Si quieres volver a leer un tuit que no has retuiteado ni has indicado que te gusta, simplemente tienes que recordar dos elementos: el usuario y una palabra. De esta manera podrás encontrarlo en un sencillo paso.

Solo debes escribir en el buscador la cuenta de la persona y una palabra. Es muy importante que la palabra clave esté escrita entre comillas. Así pues, el buscador nos mostrará todos los tuits de esa cuenta que tengan el término que has escrito. Además, si resulta complicado encontrarlo, puedes seleccionar la opción de búsqueda avanzada que encontrarás a la parte derecha del buscador. Se desplegarán más datos a rellenar y conseguirás localizarlo más rápido.

Guarda los tuits en tu perfil

Además, Twitter permite guardar los tuits que no quieres retuitear y verlos más adelante. Para ello debes seleccionarlo y apretar a “compartir”, posteriormente clica sobre “agregar tweet a elementos guardados”. Automáticamente se almacenará en una lista que podrás visualizar en tu perfil. De esta manera, si accedes a “guardados”, estarán los tuits para poder leerlos siempre que quieras.

Si sigues estos consejos podrás tener los tuits que quieras siempre al alcance de tu mano y así, conseguirás leerlos en el momento que prefieras.

