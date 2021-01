Conoce cuántos de tus contactos ya utilizan Telegram o Signal

En estos últimos días estamos conociendo muchas informaciones relacionadas con las nuevas condiciones de uso de WhatsApp, que bien por convicción, o confusión, han llevado a muchos usuarios a cambiar de app de mensajería en detrimento de WhatsApp. No entraremos a valorar si los nuevos términos de uso de WhatsApp son mejores o peores, pero es evidente que han causado bastante inquietud entre los usuarios de la app de mensajería. Esto ha causado la semana pasada una auténtica estampida de usuarios buscando alternativas a la app de mensajería propiedad de Facebook. Tanto es así que en solo 72 horas Telegram ha recibido 25 millones de nuevos usuarios, y Signal ha estado dos días con problemas en sus servidores ante la imposibilidad de dar cabida a tantos y nuevos usuarios. Así que, si estás pensando en pasarte a alguna de estas apps, y los contactos existentes en ellas es un factor importante, puedes hacer lo siguiente para comprobarlo.

Compara cuántos contactos tienes en cada una de ellas

No vamos a descubrir la rueda, ni mucho menos, pero la única manera de saber cuántos de nuestros contactos están en una de estas apps es posible solo descargando e instalando estas. Solo hay que entrar en los contactos de cada una de ellas para comprobar cuántos se encuentran ya en una y otra app. Normalmente estas aplicaciones reconocen los contactos de nuestro teléfono que ya tienen acceso a la app y que están operativos. Por tanto, lo mejor es entrar en estas secciones de contactos y hacer recuento de cuántos se encuentran ya disponibles. Tanto en Telegram como en Signal solo se muestran en contactos aquellos que ya tienen una cuenta activa, y por tanto con los que podemos chatear. Si no están en la lista de contactos, no están en la app y no podemos chatear con ellos, sencillamente.

Por tanto, lo mejor es instalar la app de Telegram o Signal, ejecutar las apps, y entrar de la siguiente manera en los contactos.

Comprobándolo en Telegram | Tecnoxplora

En Telegram

Abre la a pp

pp Pulsa sobre las tres rayas horizontales en la parte superior izquierda

Selecciona “Contactos”

Aquí aparecerán solo esos contactos que ya están utilizando la aplicación, los que no veas aquí, no están usando Telegram, y por tanto si te pasas a esta app no vas a poder chatear con ellos. En el caso de querer invitarlos puedes pulsar sobre el primer botón en la pantalla. Ahí ya verás al resto de contactos que no están en Telegram, y podrás mandarles un mensaje de adhesión.

Contactos en Signal | Tecnoxplora

Desde Signal

En este caso es mucho más fácil, ya que solo tenemos que iniciar una nueva conversación, pulsando sobre el icono de lápiz de color azul. Al hacerlo verás un listado de todas las personas en tus contactos que ya tienen una cuenta activa en Signal. Por tanto, será la mejor manera de valorar si te quedas con una app u otra. De momento, y por experiencia personal, es que a pesar del constante goteo de usuarios que se van de WhatsApp, el número de contactos disponibles en otras apps sigue siendo mínimo.