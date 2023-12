Cómo saber quién ha visto tu perfil de TikTok

TikTok se puede considerar como la última gran aplicación en llegar al mundo de las redes sociales y sin embargo goza de una gran popularidad. Muchos usuarios están interesados en saber quién ha visitado su perfil y ahora se puede descubrir quienes son esas personas.

A diferencia de otras redes sociales como Instagram, TikTok no muestra las personas que ven los contenidos, aunque si muestra el número de visualizaciones. No obstante, si hay una forma de saber qué personas han estado interesadas en tu perfil de TikTok, aunque no viene activada por defecto y debes buscarla y activarla si estás interesado. La manera de activar esta función es muy sencilla y no hace falta instalarse nada nuevo en el teléfono.

Dentro de la propia app deberás acceder a la pestaña de bandeja de entrada, en la parte superior aparece una pestaña llamada Actividades y tras pinchar en ella, te llevará a un apartado que dice Visualizaciones del perfil, pulsa sobre ella y dale a Activar.

A partir de ese momento, cualquier visualización que recibas en tu perfil, te aparecerá en esa pestaña, pero solo podrás ver las visualizaciones y visitas al perfil de los 30 días previos. Una vez pasado ese intervalo de tiempo se borrarán y no hay manera para recuperar los datos.