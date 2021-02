Cómo saber si alguien te ha bloqueado en Telegram

Sin duda es la app de moda en estos momentos, junto a Signal. El constante flujo de usuarios de unas apps de mensajería a otras se ha acelerado en los últimos días por la negativa de muchos usuarios a seguir en WhatsApp, la app de mensajería de Facebook. Es algo que hemos explicado muchas veces, pero es que la imposición de unas nuevas condiciones de uso un tanto polémicas se ha convertido en la mejor excusa para muchos de dejar atrás WhatsApp para pasarse a Telegram.

Algo que lógicamente ha aumentado el interés en la app de mensajería de Pavel Durov, que ahora es sin duda tendencia en las distintas tiendas de apps. Y por tanto, a los usuarios que vienen de WhatsApp les interesa saber sobre la app las mismas cuestiones, sobre todo relacionadas con la privacidad. Y una de ellas es sin duda la de cómo saber si alguien nos ha bloqueado dentro de la aplicación, alguno de nuestros contactos. Técnicamente no hay una función que nos lo diga, pero como en el caso de WhatsApp, sí que es posible saberlo en base a unos determinados hechos.

¿Se ha conectado hace poco?

La última hora de conexión es uno de los síntomas que nos desvela que esa persona nos ha bloqueado. Si cuando entramos en el perfil de un contacto se muestra el mensaje de “Se conectó hace mucho tiempo” también hay muchas probabilidades de que te hayan bloqueado. De hecho hemos podido comprobar que cuando un contacto no te ha bloqueado, se muestra normalmente el último día que se conectó, incluso si ha sido hace ya cuatro meses. Pero en el momento que te bloquea, automáticamente aparece ese mensaje. Por tanto es una de las pruebas más claras de que alguien te ha bloqueado que puedes obtener.

El perfil de alguien que nos ha bloqueado en WhatsApp | Tecnoxplora

¿Ves su foto de perfil?

Lógicamente puede que ese contacto del que sospechas haya cambiado recientemente la foto de perfil, decidiendo borrar la actual y no sustituirla. Pero es algo poco común, y si tienes sospechas de que esa persona te ha bloqueado, haces bien en preocuparte al ver que no hay foto de perfil, o mejor dicho, que no puedes verla. Sobre todo si otros de tus contactos sí pueden veral. Cuando alguien te bloquea también lo hace sobre la foto de perfil, por lo que podría ser uno de los síntomas más habituales, para mantenerse alerta. Pero está comprobado que cuando alguien nos bloquea, no podemos ver su imagen o vídeo de perfil, que ya sabéis que en Telegram es posible añadir este tipo de contenidos.

Los mensajes no se entregan

Este es otro de los principales indicadores de que alguien nos ha bloqueado, el hecho de que cuando enviemos mensajes a otras personas y se muestren eternamente como que no se han entregado ni leído. Es evidente que si cuando bloqueamos a alguien no se muestra la información de última conexión, tampoco se puede saber si se ha entregado un mensaje.

Todo esto son síntomas, lo que quiere decir que no es seguro que si te ocurren hayas sido bloqueado por esa persona. Pero es altamente probable que esto ocurra si se dan todas estas condiciones.