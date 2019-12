Como sabéis, en los últimos meses, redes sociales como Instagram han comenzado a ocultar los “me gusta” que tienen las publicaciones. Esta decisión tan controvertida tiene en realidad una buena explicación, basada en las distintas consecuencias que para muchos usuarios pueden tener este tipo de informaciones de cada una de las publicaciones dentro de la red social. Está demostrado que los “me gusta” y los “likes” pueden generar cierta adicción a las redes sociales, llevando a muchos usuarios a basar la felicidad en sus vidas en base al número de “me gusta” que reciben de cualquier publicación. Te explicamos cómo se pueden ocultar para no tener que estar pendientes de ellos.

Así puedes ocultar todos los “me gusta” de las redes sociales

Es verdad, muchas personas viven pendientes de los “me gusta” que generan sus publicaciones. Como es lógico se trata de algo que no es para nada sano. De hecho muchas veces se está más pendiente del número de aprobaciones por parte de los usuarios que del propio contenido. Algunas redes sociales están eliminando esta información. En el caso de Instagram impide ver a las personas qué grado de aceptación ha tenido una determinada publicación. Pero las personas que publican los contenidos en cambio sí que pueden ver los “me gusta” de sus propios contenidos.

Antes y después de la extensión en Facebook | Hide Likes Everywhere

La idea es que no se cree una competición insana por tener más “me gusta” que otras personas, en lugar de preocuparse por hacer verdaderas buenas publicaciones. Este es un proceso que está llegando poco a poco a todas las redes sociales, pero que de momento no se ha llevado a cabo en todas. Si eres de los que creen que Internet y las redes sociales son mejores sin los “me gusta” puedes probar a instalar esta extensión de Chrome en tu navegador de Google. Porque gracias a él vas a poder renunciar a todos los “me gusta” que haya en la red, independientemente de la red social a la que pertenezcan. De un plumazo evitarás saber este tipo de información que tanto nos intoxica.

La extensión en cuestión se llama Hide Likes Everywhere. Y podemos descargarla desde el Chrome Web Store, la tienda de Google donde podemos acceder a miles de extensiones para Google Chrome. Una vez que instalamos esta extensión, los efectos en nuestras visitas a las redes sociales son inmediatos, ya que toda información relativa a los “me gusta” de las publicaciones habrá desaparecido por completo, por lo que no tendrás que distraerte con esa información. Esta extensión es compatible con la mayoría de redes sociales, sobre todo con las más importantes. Como son Facebook, Twitter, YouTube, Reddit, e Instagram. Por tanto de esta manera nos adelantaremos a las más que probables decisiones de muchas redes sociales, de eliminar estos “me gusta” durante los próximos meses. Una forma sin duda mucho más saludable de utilizarlas, preocupándonos por el contenido, y no tanto por las reacciones a este, que sí, son importantes, pero no vitales como para muchas personas.