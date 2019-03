Cómo lograr el selfie perfecto (y tener muchos 'me gusta' en Instagram)

En primer lugar, hay que evitar un gran fondo. Cuanto menos se vea el fondo y menos elementos haya detrás, más resaltará nuestro rostro.

La luz natural resulta idónea para un buen autorretrato, pero hay que tener cuidado de que no ilumine demasiado nuestra cara. Y olvídate de fotografiar a contraluz, ya que provoca un mayor número de sombras en el rostro. Lo mejor es inclinar un poco la cámara para que la luz brille en nuestros pómulos.

El móvil tiene que situarse enfrente de la cara. Deberás evitar inclinar la cabeza hacia atrás, porque dará la impresión de que fosas nasales, mentón y rostro parecen más grandes. Asimismo, olvida la típica pose de labios de pato y, si eres mujer, no dudes en resaltar tus ojos y labios con una máscara de pestañas y un brillo.

Según la red social, los 'selfies' de los usuarios reciben de media unos 10 me gusta. Algo más que aquellos en los que aparecen los usuarios con los amigos, con 9 me gusta. Y menos que las fotos de usuarios con amigas, que consiguen unos 52 me gusta. Ç

No te preocupes si siguiendo estos pasos no consigues los 'me gustas' en redes sociales que querías. Lo que cuenta al final es verse guapo.