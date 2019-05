La red social de Mark Zuckerberg ha perdido bastante de su reputación en los últimos años, tras los continuos escándalos relacionados con la gestión de los datos que han recopilado sobre nosotros desde la red social. A pesar de ello, siguen siendo cientos de millones los usuarios que utilizan esta red social a diario, y muchos de ellos lo hacen desde un ordenador. Las fotografías son uno de los principales contenidos que vemos en Facebook, y hoy os proponemos verlas con el tamaño que realmente tienen, de manera sencilla y automática, con todos los detalles que muchas veces nos dejamos por el camino.

Haz zoom sobre las imágenes de Facebook fácilmente

Normalmente en la red social vemos los diferentes post y sus correspondientes imágenes a un tamaño determinado, y para verlas más en profundidad debemos entrar en la noticia o post donde hemos visto la imagen. A veces ocurre que tan siquiera de esta manera somos capaces de ver la imagen en un tamaño más grande. Esto es algo que siempre ha limitado Facebook, pero que podemos pasar por alto de manera rápida y cómoda gracias a una extensión de Google Chrome. Si utilizas este navegador, es muy sencillo poder hacer zoom en las imágenes de Facebook con solo pasar por encima de la imagen.

Facebook Photo Zoom | Facebook

Para disfrutar de esta opción debemos dirigirnos al Chrome Web Store y descargar una extensión llamada Photo Zoom for Facebook, que de hecho es de las más descargadas en esta tienda desde sus inicios. Algo que nos da una idea de lo útil que es su funcionamiento para tantas personas que entran en Facebook todos los días. En este caso una vez que instalamos la extensión lo mejor que podemos hacer es reiniciar Google Chrome, de lo contrario nos encontraremos con que la función de la extensión no va a funcionar correctamente. No respondiendo a nuestros deseos de ver la imagen a un tamaño mucho mayor.

Una vez que hemos reiniciado, no tenemos que hacer nada más con la extensión, que mostrará su icono por la parte superior derecha de la pantalla. Ya que esta funciona cuando pasamos el cursor del ratón por encima de una foto de Facebook. Y cuando nos referimos a fotos, hablamos de todas aquellas que aparecen en el feed de Facebook, por ejemplo de una noticia que nos interesa. Incluso cuando estamos navegando por nuestro álbum de fotos, es posible magnificar las imágenes haciendo zoom al pasar con el cursor del ratón por encima de ellas, de manera automática. Además hay que recordar que esta extensión lo que hace es recuperar el tamaño original de la imagen utilizada. Recordemos que las publicaciones se suelen adaptar a un determinado tamaño o relación de aspecto. Lo que hace esta extensión es mostrarnos la imagen en su tamaño más grande. Como veis es una de las extensiones imprescindibles cuando utilizamos Facebook, no en vano nos permite disfrutar como nunca de todas las fotos de la red social gracias al gran tamaño con las que las reproduce. Además no ocupa espacio en el ordenador y su instalación y desinstalación es instantánea.