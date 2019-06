Cómo guardar post de Facebook para verlos más tarde en Google Chrome

La red social cuenta con millones de usuarios que todos los días navegan por los diferentes post que se publican en muros y feeds. Como es lógico, otros muchos millones no tienen tanto tiempo para poder acceder a los contenidos de la red social, aquellos que comparten sus contactos. Y por esa razón, lo mejor es poder guardar esos contenidos para poder verlos cuando tengamos tiempo. Facebook lanzó hace tiempo una función precisamente que permitía guardar para más tarde los artículos o post de nuestro interés. Hoy os contamos cómo hacer de este proceso algo incluso más sencillo de lo que ya era y adaptado a la navegación web. Todas gracias una vez más a una extensión de Chrome.

Así puedes guardar para más tarde los post en Chrome

La red social cuenta con una extensión oficial precisamente para estos casos. Esos en los que no tenemos tiempo y no podemos ver un determinado post con todo el tiempo que nos gustaría. Lamentablemente, cuando hablamos de tiempo para disfrutar la red social a fondo, la mayoría estamos bastante faltos de tiempo. En este caso, lo mejor es optar por esta extensión si navegas desde un PC con Google Chrome. Esta se encuentra en el Chrome Web Store, y como decimos se llama Save to Facebook. Después de instalar la extensión, podemos utilizarla de inmediato, sin necesidad de reiniciar el navegador.

Botón para guardar los post | Facebook

Como decimos, se trata de una extensión oficial, por lo que el buen funcionamiento y aspecto original de la red están garantizados. Para utilizarlo, solo necesitamos pulsar el botón que hay en la parte superior derecha de la pantalla, que es el lugar donde se añade el icono de la extensión de Facebook. Una vez que estamos ante un post que nos interesa ver en otro momento, solo tenemos que pulsar el icono de la extensión para que se guarde ese post de manera automática, y así seguir revisando el muro para ver qué más contenidos interesantes podemos encontrar. Para acceder a esos contenidos que hemos guardado previamente con esta herramienta, podemos pulsar de nuevo sobre el botón de la extensión, y desplegar así todos los post que se han guardado para ver más tarde.

Aquí podemos ver los post guardados | Facebook

De esta manera los tenemos siempre a mano, independientemente de cuando se hayan publicado. Como decimos, lo mejor de todo es que se trata de una herramienta nativa de Facebook, por lo que está optimizada al 100% y funciona a la perfección cuando estamos navegando en Google Chrome, que lejos de lo que pueda parecer, es una de las maneras más comunes de navegar aún en Facebook, en muchos hogares. No todo es el móvil, y en ese caso ya no vas a tener que estar racaneando los enlaces de los post que te gustan, sino que los vas a poder ir guardando uno a uno en esta lista para luego, ideal para revisar el fin de semana, cuando ganamos algo de tiempo para poder disfrutar de las redes sociales, que no son tan malas como las pintan.