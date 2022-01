Cómo evitar que WhatsApp pueda acceder a tu ubicación

La ubicación es una de las mejores características de nuestros teléfonos, de hecho, nos sirve no solo para ubicarnos y guiarnos cuando queremos llegar a nuestro destino, sino también para ofrecernos servicios de nuestro interés cerca de nosotros, a partir de diferentes apps que hacen uso de ella. Además, siempre es interesante compartir con alguien nuestra ubicación, para que sepa dónde nos encontramos en tiempo real. Pero también es una de las informaciones que más buscan los hackers, ya que puede tener unas implicaciones peligrosas para nosotros, y muy valiosas para ellos.

Corta esta amenaza de raíz

Nunca se sabe cuándo nos puede traicionar la ubicación del teléfono, pero desde luego una app como WhatsApp, que utilizamos a diario, puede ser uno de los principales objetivos de los hackers, y no hay que ir tan lejos, sino también de algunas personas cercanas que podrían intentar averiguar nuestra ubicación accediendo a nuestro móvil y compartiéndola sin que nosotros lo sepamos. Sea como fuere, por muy inverosímil que sea la situación para hacerse con nuestra ubicación, podemos evitarlo en todos los casos con un ajuste de nuestro teléfono Android muy sencillo, y que evita la posibilidad de que alguien pueda averiguar dónde estamos.

Quitando los permisos de ubicación | Tecnoxplora

Pues bien, para hacerlo lo más efectivo es cortar el acceso a esta función por parte de la app. Para ello lo mejor es quitarle los permisos para que pueda conocer nuestra ubicación, incluso en el caso de que estemos utilizando la aplicación. Para ello lo que tenemos que hacer es entrar en el menú de información de la app de mensajería de Meta, lo más rápido para ello es lo siguiente:

Pulsa prolongadamente sobre el icono de WhatsApp

En el menú emergente pulsa sobre el icono de “Información”

Una vez dentro desplázate hasta la zona de “Permisos”

Selecciona “Ubicación”

Selecciona la opción de “No permitir”

De esta manera WhatsApp ya no tendrá acceso a nuestra ubicación, por lo que nadie podrá acceder a ella y conocerla, tan siquiera nosotros. Pero esta es una buena solución cuando queremos despejar toda duda de acceso a esta funcionalidad tan importante para la app de mensajería. Lógicamente cuando activemos esta función, perderemos la posibilidad de compartir la ubicación con otras personas. Pero de esta manera nos aseguramos que no haya posibilidad alguna de que nuestra ubicación pueda salir del teléfono. A veces hay que tomar decisiones así de radicales para asegurarnos de que la ubicación no es un problema, y que nadie va a poder utilizarla en la app de mensajería más utilizada del planeta.

De la misma forma, podemos elegir reactivar el acceso a la ubicación, o incluso limitarla al uso de la app. Esto es interesante si queremos compartir la ubicación a través de la app, pero no queremos que siga teniendo acceso la app cuando no la estamos utilizando. Así que si te preocupa la ubicación cuando usas WhatsApp, o si piensas que es posible que alguien la pueda utilizar para espiarte sin que tú lo sepas, lo mejor es impedir el acceso a ella de esta forma.