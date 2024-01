Cómo evitar que determinados usuarios vean tus vídeos de TikTok

Desde su creación, no hay duda de que TikTok se ha convertido en una red social revolucionaria. Todo un fenómeno social que está creciendo a una velocidad estremecedora, capaz de competir con las plataformas de Meta: Facebook o Instagram. Dentro de ella, millones de vídeosnavegan y se comparten cada día por usuarios alrededor del mundo. Sin embargo, como ocurre en todas las redes sociales, existen determinados usuarios que no son de nuestro agrado y que, por lo tanto, no nos gustaría que accediera a nuestros propios contenidos. TikTok ha encontrado la forma de hacerlo.

Privacidad y bloqueo

Logo de TikTok | EuropaPress

En la plataforma, existen dos vías en las que poder elegir que usuarios queremos que vean nuestro contenido. La primera de ellas y la más clásica es a través del bloqueo. Ya lo hacen el resto de las redes y en TikTok está al alcance de un click. Para ello, debemos ir al perfil de la persona no deseada y pulsamos sobre la flecha situada en la esquina superior derecha. Ahí aparecerá la opción de bloquear. De esta forma, no tendrá la posibilidad de ver absolutamente nada de lo que publiquemos. Por el contrario, si se quiere desbloquear, debemos seguir los mismos pasos.

La otra alternativa es para aquellos usuarios que no queremos que vean un vídeo determinado. Para ello, es necesario ir alpostque se desea restringir y pulsar sobre los tres puntos que aparecen en la esquina inferior derecha bajo el símbolo de guardar. Posteriormente, seleccionar la opción de ajustes de privacidad. Ahí, se podrá seleccionar que usuarios concretos queremos que vean ese vídeo, eligiendo entre tres opciones: seguidores, amigos o únicamente nosotros.

Sin duda, el crecimiento exponencial que está viviendo TikTok en los últimos años es innegable. Cada vez más usuarios la descargan y la usan, con la posibilidad de acceder a cualquier tipo de contenido. Por lo tanto, es imprescindible que el usuario tenga la posibilidad de restringir a determinados grupos de usuarios y apostar por lo más importante: su privacidad.