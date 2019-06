Cómo borrar un mensaje de Facebook Messenger que has mandado por error

Todos/as nos equivocamos. Forma parte intrínseca del ser humano. La ventaja en el mundo digital actual es que muchas veces basta con apretar la tecla ‘Borrar’ o ‘Deshacer’, arreglarlo y seguir. Incluso en las apps de mensajería instantánea, en las que las conversaciones son en tiempo real, podemos retirar un mensaje ya enviado. WhatsApp lo permite -dentro de sus plazos. Telegram lo permite -cuando quieras. Y Facebook Messenger también lo permite.

Borrar un mensaje en Messenger

Creado en 2008 como un servicio de conversación en tiempo real dentro de la red social Facebook, el éxito de Facebook Messenger fue tal que Zuckerberg y cia se decidieron a separarlo de la red principal, y convertir el Messenger en 2011 en una aplicación independiente para móviles Android e iOS que puede enviar mensajes de texto, hacer llamadas de voz, videollamadas, enviar SMS en Android y hasta jugar a juegos en los llamados ‘Instant Games’. Y al igual que las otras apps de chat mencionadas, cuenta con la función de deshacer el envío de un mensaje.

Así puedes borrar los mensajes ya enviados de Messenger | Facebook Messenger

Si has enviado algo por error y no quieres que el otro contacto lo lea, Messenger te permite borrarlo pero, al igual que en WhatsApp, dispones de un límite de tiempo para hacerlo. En este caso, Facebook te da un máximo de 10 minutos para deshacer el envío y eliminar el mensaje, pasado ese tiempo la función ya no podrá usarse. Para ello:

Entra en el chat en el que has enviado el mensaje por error

Busca el mensaje y manténlo pulsado

Verás que aparecen una serie de opciones. Dale a Eliminar

Ahora puedes elegir: Si les das a Eliminar para ti, el mensaje desaparecerá de tu ventana de chat pero tu contacto podrá seguir viéndolo. Si le das a Eliminar para todos, ninguno de los dos lo leerá

Cuidado con la pantalla de bloqueo

De nuevo como sucede en WhatsApp, si deshaces un mensaje enviado en Facebook Messenger, en la ventana de chat aparecerá el aviso de que lo borraste. Y aunque la otra persona no podrá leerlo, sí que verá que enviaste algo y después lo borraste. Aunque también puede darse el caso de que tu contacto haya leído el mensaje desde la ventana de notificaciones del móvil, y cuando abra Messenger se encuentre con que ya lo borraste.

La función, que ya conocimos a finales del año pasado, llegó a tiempo para celebrar el 15º aniversario de Facebook. Un cumpleaños icónico -es complicado estar tanto tiempo en activo en esta época actual en la que hay tantísimo donde elegir- lastrado por todos los escándalos de la compañía en los últimos 2 años. Y no hace más que reseñar cómo Mark Zuckerberg y los suyos adaptan funciones de una app a otra, en este caso de WhatsApp a Messenger, que pronto se juntarán con Instagram en la curiosa función de aplicaciones -las tres son propiedad de Facebook- que la compañía quiere hacer.