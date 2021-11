Cómo añadir enlaces a tus stories de Instagram

Instagram es una de las redes sociales favoritas y más utilizadas que existen. Esta aplicación se utiliza como plataforma de difusión de gran cantidad de contenidos basados sobre todo en fotos y vídeos, pero actualmente se puede incluso realizar compras y desde hace algún tiempo se pueden añadir enlaces a las historias que publicamos que redirijan a nuestros seguidores hacia páginas web. Hasta hace poco, esta función estaba reservada a los “influencers” o personas con una gran cantidad de seguidores, pero Instagram decidió incluir un sticker accesible para todo tipo de cuentas para que así cualquier persona pueda compartir webs en sus historias, sin importar su número de seguidores.

Si quieres compartir un enlace en tus stories lo primero que deberás hacer es crear una historia. Entra en Instagram y toma una foto o bien importa una que ya tengas guardada en tu teléfono. A continuación, debes abrir el apartado de stickers presionando en el tercer icono que encontrarás en la parte superior derecha de la pantalla. Deslízate por la nueva pestaña hasta encontrar un sticker llamado “Enlace” y pulsa en él. Se abrirá una nueva pestaña en la que aparece una barra en la que debes pegar el enlace que quieres compartir. Cuando lo hayas pegado, se generará automáticamente el sticker, por lo que solo queda situarlo en la parte que quieras y publicar la historia para que lo vean tus seguidores.

Hay varias cosas que has de tener en cuenta a la hora de utilizar este sticker. La primera de ellas es que lo mejor es realizar una vista previa para comprobar que el enlace funciona correctamente y no llevará a nuestros seguidores a una página equivocada o a una inexistente. Lo segundo a tener en cuenta es que este sticker solo se puede utilizar una vez en cada historia, es decir, no podemos compartir más de un enlace al mismo tiempo, por lo que has de elegir muy bien qué enlace compartir.

