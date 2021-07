Clubhouse comienza a perder su esencia para parecerse más a WhatsApp

Las redes sociales evolucionan y cambian a gran velocidad, y prueba de ello es que hasta hace muy poco describíamos a TikTok como la red social de moda, algo que ha pasado rápidamente, dejando el testigo a una plataforma como Clubhouse, que ha convertido las notas de audio en tendencia. Pero la red social rápidamente está transformándose para poder acaparar más usuarios, o bien para sobrevivir. Ya que aunque es una de las plataformas más importantes del momento, la realidad es que la descarada copia de su formato por parte de otras plataformas ha provocado que el interés sobre esta plataforma decaiga. Mientras tanto, Clubhouse ha anunciado que va a introducir en la app la mensajería directa e instantánea.

¿Clubhouse pierde su sentido?

Sin duda es algo que ya nos estamos preguntando algunos. Ya que estamos hablando de que solo unos días después de que la app haya llegado a Android, y cuando son cada vez más las plataformas que copian su formato, la aplicación ahora nos sale con algo que de alguna acaba con la esencia de la app. Y es que la nota de audio ya no va a ser el único método de comunicación utilizado dentro de la aplicación, ya que a partir de ahora también vamos a poder enviar un mensaje de texto, igual que lo haríamos en WhatsApp, por poner un ejemplo. Esto es algo que evidentemente desvirtúa ese formato tan sorprendente con el que nos ha obsequiado la app en estos últimos meses.

Así lo ha anunciado la propia Clubhouse con una publicación en su cuenta oficial de Twitter, donde ha desvelado que los mensajes directos llegan a la app. Una función bastante similar a la que tiene Instagram con sus mensajes Direct. De esta manera podremos escribir a otros usuarios de la red social directamente mediante un mensaje de texto instantáneo. Por tanto la plataforma ya no será exclusiva de notas de audio, sino que entrarán en juego unos mensajes de texto que ya encontramos en decenas de apps en el mercado, no solo en WhatsApp, sino que otras menos orientadas a ello, como pueden ser Google Fotos, Instagram e incluso Google Maps ya cuentan con una función de este tipo.

Este nuevo chat integrado en la plataforma de Clubhouse solo permite enviar texto, no se pueden enviar fotos o vídeos, al menos de momento, aunque por lo visto, todo se andará evidentemente. De momento estos chats serán bastante limitados, de hecho hoy en día tan siquiera se pueden borrar los mensajes que enviamos o recibimos. Una funcionalidad a la que no le encontramos mucho sentido, siendo como es el audio el verdadero aliciente de la aplicación. Pero como hemos visto muchas veces, las tecnológicas a veces toman decisiones que no entendemos demasiado los consumidores.

¿Cómo se envían mensajes?

Es muy sencillo, lo único que debes hacer es actualizar la app a la última versión en tu móvil. Una vez que lo hayas hecho podrás ver en la parte inferior derecha de la pantalla de inicio un icono de avión de papel. Elige al contacto y comienza a escribirle como en cualquier otra app de mensajería.