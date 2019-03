Cinco novedades estúpidas que Twitter debería activar en 2017

Estando (como estamos) en la época de la inmediatez y de las plataformas que mueren de un día para otro, parece mentira que redes sociales como Facebook y Twitter todavía sigan ahí, vivitas y coleando, ¿eh? Sobre todo Twitter, que parece condenada a un sinfín de pérdidas no sólo económicas, sino también de relevancia

Sin embargo, está claro que estas nuevas redes sociales han aprendido una poderosa lección de las anteriores: si no quieres morir tienes que reinventarte, incluir novedades y, si hace falta, incluso copiar descaradamente a tu competencia (no queremos mirar a nadie, Instagram).

Pero dirigir una empresa de estas características no es fácil y no se puede estar a todo, así que nos ofrecemos a ayudarlas. Ya lo hicimos con Facebook (por cierto, Mark, no nos hiciste ni caso) y ahora nos atrevemos con Twitter. Atiende, Jack Dorsey, estas son las novedades que Twitter debería incluir tan pronto como sea posible.

1.- Retuitear el propio retuit de tu propio retuit de tu...

Está claro: 2016 ha sido el año del culto al egocentrismo en Twitter. Antes ya podíamos citar un propio tuit nuestro y la cosa ya parecía rara: ¿no es un poco egocéntrico escribir un tuit en el que insertamos otro tuit nuestro?

Bueno, pues en 2016 la cosa se complicó todavía más: ahora no sólo puedes retuitear tu propio tuit (ojo ahí), sino que también puedes mencionar un tuit tuyo que a la vez contenga otro tuit tuyo que a la vez contenga otro tuit tuyo... así hasta que mueras ahogado en las cenizas de tu propio ego.

Pues esto nos parece poco, Jack, queremos más. Te proponemos que podamos retuitear nuestra propia publicación un número infinito de veces.

De hecho, cuando vayamos por la 10 o por la 20, el tuit debería incluir algún mensaje automático de Twitter del estilo “Este tuit este graciosísimo”, “Ojo que si lo retuitea tanto por algo será”, “Mira que no para de retuitearlo y tú sigues sin leerlo”... Así hasta que en todo Twitter sólo haya dos o tres tuits, pero reproducidos en un bucle infinito hasta que nos estalle la cabeza.

Te has quedado de piedra con esta primera propuesta, ¿eh? Venga, seguimos.

2.- Sin límite de caracteres ni de fotos ni de nada

No nos la cuelas, Jack: lo de 'mensajes en 140 caracteres' ya no se lo cree ni mi sobrino de tres años. Al principio fue así, pero luego desapareció cuando se incluyeron los acortadores de urls. Y está bien, oye, no nos quejamos, pero el caso es que pasaste por el aro. Y en su momento te lo perdonamos, pero es que este año se te ha ido la olla, Jack. Resulta que ya las fotos tampoco cuentan en el límite, y pronto dejarán de contar las menciones e incluso... ¡las urls que ya están acortadas!

En serio, Jack, deja de hacerte daño a ti mismo y elimina toda restricción. De hecho, te regalamos el eslogan de Twitter para 2018: 'Mira, haz lo que quieras y escribe lo que te dé la gana, pero, POR FAVOR, NO DEJES DE USARNOS QUE NOS VAMOS A LA RUINA'.

3.- Botón de 'Se me enamora el alma'

Ya se lo propusimos a Mark Zuckerberg. No nos hizo ni caso. Tú estás a tiempo, Jack. Mira que tú eres de 'culo veo, culo quiero', Jack. Que como luego lo meta Facebook vas a ir tú detrás. Y si Facebook se tira por un puente, ¿tú también te tiras? En fin, luego no digas que no te avisamos.

4.- Fuck-like

Vale, olvida rápido el nombre, no pasa nada, a ti se te ocurrirá uno mejor, que eres listo. Céntrate en el concepto: ¿sabes esos likes que a veces se da la gente... que... en fin...? ¿Sabes o no? Sí, hombre, si seguro que te ha pasado: esa gente que te da muchos likes... porque en realidad... que tus tuits le dan igual, ojo, que lo que quieren es... Bueno, Jack, ya sabes. Inventa eso y que los tortolitos nos dejen vivir.

5.- Frases prohibidas

Esto es de un elitismo cultural insoportable por nuestra parte, Jack, lo sabemos, pero es así. Necesitamos un bot o algo similar que banee de manera automática a la gente que tuitea frases y expresiones como 'verdades como puños', '(equis) no, lo siguiente' (alguien se te ha adelantado), 'zas', 'zasca', 'la nueva política' (así en plan irónico) y demás. Y mira, esta otra ya nos pilla lejos, pero para finales de 2017: urge banear a los que el 31 de diciembre por la tarde escriben “Bueno, que ya no os veo hasta el año que viene JAJAJAJA”.