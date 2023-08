¿Chats exclusivos de voz? WhatsApp ya los tiene listos

Hace solo unos días conocíamos que WhatsApp estaba estrenando los mensajes de vídeo, el alte ego visual de las notas de voz, que ahora nos permite enviar al instante unos vídeos cortos, de hasta 60 segundos, que sin duda van a dar mucho juego. Ahora por otro lado estamos conociendo que WhatsApp está trabajando en otra característica que sin duda podría dar mucho juego también, y que en este caso tiene que ver con las notas de voz. Y es que dentro de poco podríamos tener chats conformados exclusivamente por notas de voz.

¿Cómo serán estos chats?

Pues no hay que imaginar mucho para hacerse a la idea, ya que hoy uno de los medios más cercanos a Meta, ha podido acceder a estos nuevos chats, lo que ya nos da una idea de que estarán listos dentro de muy poco, o relativamente al menos. Porque como se puede ver en las imágenes que han compartido, los chats de voz ya son una realidad. Al menos en la versión 2.23.7.12 de Android.

Es una función de momento en desarrollo, que como os podéis imaginar tienen una particularidad clara. Y es que solo podremos hablar en ellos en tiempo real, como en una llamada, y no habrá por tanto posibilidad de escribir dentro de estos chats. En las imágenes se puede ver que se acaba de abrir un chat de voz, y que podremos ver en la parte superior de la app la notificación de que uno de estos chats se ha abierto, y que lógicamente será posible comenzar a chatear de esta manera de inmediato.

De hecho al lado de la notificación tenemos el icono del micrófono, para empezar a hablar dentro del grupo. Hay que decir que estos chats de voz serán efímeros, y que no se convertirán, al menos de momento, en una forma de mantener grupos activos. Ya que por lo que nos cuentan desde WaBetaInfo, estos chats de voz se desactivarán de forma automática pasados 60 minutos. Por lo que puede ser una buena solución para que una conversación de texto que está enquistada y no lleva a ningún sitio pueda convertirse resolverse o clarificarse mediante uno de estos grupos, que no dejan de ser conversaciones en tiempo real.

Eso sí, parece que habrá más restricciones. Y es que estos grupos de voz no estarán disponibles para todos los usuarios y todos aquellos que formen parte de un grupo. Y es que para poder participar ese grupo debe tener al menos más de 32 participantes, si no es así, no tendremos la posibilidad de crear uno de estos grupos de notas de voz. Algo que podría tener sentido pero que dejaría fuera de la ecuación al grueso de usuarios de WhatsApp, que no forma parte de grupos tan grandes. La idea es que estos chats no se desarrollen exactamente como las notas de voz, sino que se trataría de algo similar a una llamada grupal, pero para la que no es necesaria iniciar una nueva llamada.