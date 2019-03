Así se usan Facebook y Twitter para manipular tus opiniones

Reconocer una fake new no es fácil

Reconocer una fake new no es fácil. Porque una falsa noticia suele estar fabricada para resultar creíble. Porque estamos tan distraídos con miles de asuntos que no discriminamos entre la información de calidad y la información basura. Porque hasta los vídeos se pueden manipular sin que se note. Porque nuestro cerebro está configurado para filtrar la información que recibimos haciendo énfasis en lo que concuerda con ideas preconcebidas e ignorando lo que contradice nuestras creencias (sesgo de confirmación). Y porque a la sesera le produce tanto placer que nos den la razón que, sin darnos cuenta, dejamos de ser objetivos. Sobre todo si nuestras neuronas liberan mucha dopamina.