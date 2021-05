Así resolverá WhatsApp uno de los grandes inconvenientes de sus notas de voz

La app de mensajería tiene en las notas de voz uno de sus contenidos más populares, y en las últimas semanas hemos conocido algunas novedades importantes sobre cómo mejorarán estas notas de voz. Si en los últimos días conocíamos que estas se podrán escuchar en diferentes velocidades, lo que nos permitirá echarlas en menos tiempo. Ahora hemos conocido una novedad que sin duda es de las más deseadas dentro de WhatsApp, y que pone solución a uno de los principales problemas de la app de mensajería. Una funcionalidad que además hemos podido ver en acción.

Escúchalas antes de enviarlas

Como sabéis desde siempre WhatsApp nos ha permitido enviar notas de voz con solo pulsar un botón. Hace unos años la app de mensajería nos facilitó la tarea de enviar los mensajes de voz más largos, dejando activo el botón de grabación sin necesidad de tener que mantenerlo pulsado. Pues bien, una de las principales quejas de los usuarios sobre el uso de esta función es la de la imposibilidad de escuchar lo que hemos grabado antes de enviárselo a nuestro contacto. Pues bien, eso ahora va a cambiar tal y como lo hemos conocido gracias a WabetaInfo.

En este caso hemos conocido un vídeo en el que se muestra esta nueva función, que de momento como es habitual se encuentra oculta en la aplicación de mensajería. Como se puede ver en el vídeo, una vez que grabemos la nota de voz, en lugar de enviarse automáticamente, va a aparecer no solo el botón de envío, sino también el de revisar la nota de voz, con un botón que en esta ocasión, al ser la versión en lengua inglesa, se muestra como “review”. Por tanto al pulsar este botón escucharemos la nota de voz que hemos grabado al completo. De esta manera no volveremos a enviar las notas de voz a ciegas, como hasta ahora.

Porque como sabéis, según se deja de pulsar el botón de grabación, la nota de voz se envía. Algo que ha llevado a muchas personas a enviar notas de voz por error, con unas palabras que no se ajustan a las que queríamos enviar, o con un tono de voz que podría haber sido mejor. Sea como fuere, ya no tendremos que jugárnosla con las notas de voz. La única manera que tenemos ahora de escuchar un mensaje de voz antes de enviarlo es hacerlo a un chat alternativo, por ejemplo el de un segundo teléfono que tengamos a mano. Al enviarlo a esa cuenta podemos recuperar escucharlo de nuevo antes de enviarlo al contacto que hemos elegido.

Así que no se nos ocurre una mejora más útil para los usuarios de la app de mensajería que esta, ya que somos muchos los que al cabo del día enviamos notas de voz. Es de esperar que esta función no tarde mucho en llegar a la app, no debería extenderse más allá de unas semanas o incluso antes del verano. Más que nada por el tiempo que suele pasar desde que se descubren estas funciones hasta que llegan a todos.