Así hará Facebook que siempre salgas con los ojos abiertos en las fotos

“He salido con los ojos cerrados” no necesita más explicaciones. Si alguien pronuncia esta frase hay que repetir la foto. Otros aspectos son discutibles. Salir mejor o peor casi siempre se puede debatir, pero nadie puede argumentar nada en contra de los ojos cerrados. Todo el mundo sabe que en una foto esto no se puede permitir.

Aun así, Facebook está lleno de imágenes donde aparece gente con los ojos cerrados. Porque no todas las fotos se pueden repetir. Si te han pillado en el momento clave, preciso, es posible que no haya otra oportunidad. Tampoco hay segundas ocasiones en fotos de grupos, donde no todos pueden salir bien y no todos quieren posar tres o cuatro veces hasta lograr la fotografía perfecta.

Por eso Facebook trabaja en un algoritmo de inteligencia artificial capaz de alterar una fotografía para hacer que sus protagonistas aparezcan con los ojos abiertos. El sistema se basa en fotos anteriores de estas personas, donde se les ven bien los ojos, para componer el resultado final.

Se trata de un sistema de machine learning que en primer lugar reconoce las caras en base a una serie de patrones. A partir de todos estos detalles es capaz de crear o recomponer partes del rostro. Los ojos son uno de aspectos más difíciles de fingir, pero el sistema de Facebook ha obtenido unos resultados prometedores.

El algoritmo de la compañía está preparado para reconocer fotos de los protagonistas donde estos aparecen con los ojos abiertos. Con estas aprende cómo deberían encajar los ojos en el rostro, pero también cómo es su forma, su color y otros detalles. En unas imágenes proporcionadas por Facebook sobre su investigación se puede ver la efectividad del sistema.

Ojos cerrados y abiertos | Facebook

En la columna izquierda están las fotos que sirven como ejemplo al algoritmo. De aquí obtiene la información para abrir los ojos a los protagonistas de la segunda columna. El tercer puesto es una modificación con Photoshop y el último, el resultado con el algoritmo de Facebook. En los ensayos que se ha llevado a cabo, la gente no era capaz de distinguir las fotos retocadas de las reales.

La compañía aún no ha apuntado nada en lo que respecta a la introducción de su sistema en su red social. Pero a nadie pasa desapercibido que se trata de una herramienta que suscitará el entusiasmo de muchos. Aunque, evidentemente, también inflamará los ánimos de otros, que serán reticentes a que Facebook tenga la potestad de modificar sus fotos.