X anuncia un nuevo modelo de suscripción sin anuncios

La llegada de Elon Musk a Twitter ha conllevado un buen número de cambios, más allá de su nombre. Sabemos que el nuevo dueño de esta red social tiene como objetivo que la antigua Twitter se convierta en un servicio rentable. Y para ello, ha iniciado una revolución, incluyendo su cambio a de nombre a X. Pero no es el único ni mucho menos.

Hace poco os hablamos de la llegada de nuevos modelos de suscripcióna algunas regiones. El modelo de suscripción más económico tiene un precio de 1 dólar al mes, y está claro que acabará llegando a todas partes.

Y ahora X, anteriormente conocida como Twitter, ha anunciado de forma oficial la llegada de un nuevo modelo de suscripción a esta red social.

En qué consiste X Premium Plus

Hablamos de X Premium Plus, una versión más vitamianda de Premium y que ofrece otras ventajas. ¿No te parece suficiente? También han presentado un nuevo modelo de suscripción Basic que incluye algunas de las ventajas del Premium.

El precio de X premium Plus es de 16 dólares al mes, mientras que el de Basic tiene un coste de 3 dólares al mes. No sabemos lo que costarán estas tarifas en nuestro país, pero mucho nos tememos que seguramente serán 15,99 euros y 2,99 euros respectivamente.

En cuanto a la tarifa Basic, solo han dicho que ofrecerá “algunas de las ventajas de la suscripción Premium”, pero no han dado más detalles. En cambio, si que conocemos bastantes detalles de la nueva suscripción de X.

De esta manera, hay un elemento muy destacable: Premium Plus eliminará por completo los anuncios de las pestañas Para ti y Siguientes. Además, los usuarios que paguen por este modelo verán que sus comentarios son más visibles respecto al de otros usuarios Premium.

Por último, y no menos importante, los usuarios de Premium Plus también tendrán acceso a su conjunto completo de herramientas para creadores de contenido. De momento solo está disponible en Estados Unidos, pero no tardará en llegar a otros países.

Así que, los nuevos planes de X quedan así: Básico, que ofrecerá por 3 euros al mes algunas ventajas de Premium (de momento esta tarifa no está disponible), Premium a un precio de 11 dólares al mes, con menos publicidad. Y por último tenemos Premium Plus, que elimina por completo los anuncios, y potencia tus respuestas respecto a las del resto y acceso a herramientas de creadores de contenido a un precio de 16 dólares al mes.

Está claro que Elon Musk quiere que su red social pase a ser de pago. Así que, más pronto que tarde veremos estas opciones en todo el mundo. Y hemos de asumir que el resto de redes sociales, como Facebook o Instagram, no tardarán en seguir sus pasos.