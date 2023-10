Elon Musk se sale con la suya: convierte a X en una red social de pago

La llegada de Elon Musk a Twiter ha cambiado para siempre la red social. Y no solo porque ya tenga otro nombre e imagen, X, sino porque también está introduciendo grandes novedades a la hora de usar la aplicación, pago mediante. Sabíamos desde hace tiempo que existe la posibilidad de usar la aplicación mediante una suscripción, obteniendo funciones adicionales, y ahora sabemos también que en dos países esta red social va a pasar a ser de pago para algunos usuarios, un pago que será necesario para poder utilizar la app, sea cual sea su modalidad. Algo que seguramente llegue también al resto de usuarios.

Una amenaza convertida en realidad

Hace no mucho Elon Musk no descartaba que X pasara a ser una red social de pago, y no parece que, por capricho, sino porque necesitan garantizar que participan en ella el mínimo número de bots. Como sabéis Musk le ha declarado la guerra a ello, y por esa razón ahora está imponiendo en dos países, Nueva Zelanda y Filipinas, el pago de 1 dólar anual por utilizar la red social. Lo que es evidente es que se trata de un pago testimonial, pero que está ahí, y evita ya describir como gratuito el uso de X, antes Twitter.

Eso sí, hay que tener en cuenta ciertos aspectos, como que este pago será obligatorio solo para los usuarios abran nuevas cuentas en la red social. Por tanto, los actuales usuarios de X no tendrán que abonar nada y podrán seguir utilizando la aplicación como se viene haciendo normalmente. Estas medidas forman parte del programa iniciado por X denominado Not a bot que como bien dice su nombre busca evitar la proliferación de bots.

Y es que este es uno de los grandes problemas de la red social, que ha visto cómo los bots han acabado con la neutralidad en las informaciones, que cada vez son más numerosos e inundan la red de mensajes que en muchos casos se pueden describir como bulos o fakes. Y por esa razón ahora le tocará a todos los nuevos usuarios pagar un dólar al año, que evidentemente no es nada reseñable, pero que sin duda supone una puerta abierta a generalizar el pago por uso en la red social.

Es de esperar que este modo de uso de X llegue a más países en adelante, y que por tanto en España sea posible también usar Twitter pagando 1 euro anual. No obstante, no parece un importe tan alto como para que se pueda causar mucho revuelo u olas de indignación en este caso. Pero quién sabe, visto lo visto, nadie nos asegura que lo que hoy es el pago de 1 dólar, no sean 2, 4 o 6 dentro de unos años.

Como decimos es una puerta abierta y peligrosa que puede cambiar la tendencia de la gratuidad en las redes sociales. Y es que en este caso Musk ha recortado presupuesto precisamente de la parte de la organización que se encargaba de luchar contra la desinformación y cuya presión recae ahora sobre los usuarios de la red social, que serán quienes tengan que pagar una vez al año para reducir la acción de los bots.

Tu Tesla Model 3 sabrá si te duermes al volante gracias a su cámara interior

Dormirse al volante es desgraciadamente más habitual de lo que creemos, y sus consecuencias pueden ser fatales. Y es que apenas unas décimas de segundo sin atender al coche pueden desembocar en un grave accidente. Por eso toda tecnología es bienvenida para evitar estas situaciones. Y ahora sabemos que el coche eléctrico más vendido en medio mundo, el Tesla Model 3, está comenzado a contar con una función esencial para evitar estas situaciones, detectando si nos estamos durmiendo al volante.