Ahora es más sencillo chatear con desconocidos en WhatsApp

La app de mensajería de Meta tiene cabida para todos, para las personas que conoces, y también para las que no. No es raro chatear con personas que no están en nuestra agenda de teléfonos, aunque no siempre ha sido hacerlo si somos nosotros los que les escribimos. Ahora la aplicación está mejorando este aspecto con una nueva funcionalidad que nos permitirá escribirles de manera más rápida y directa. Porque tenemos ahora un menú que antes ya existía, pero que ahora es más completo y funcional que antes.

Sabrás quién está y quien no en WhatsApp

Este menú se mostraba normalmente cuando pulsábamos sobre un número de teléfono que se había escrito en el mismo chat. Al hacerlo veíamos normalmente la opción de añadir a contactos. Ahora bien, en la nueva versión de la app de mensajería, concretamente la 2.22.8.11 de la beta de WhatsApp, podemos ver más opciones al pulsar sobre el número de teléfono. Primero podemos ver en la parte superior un mensaje que nos dice si este contacto está o no en WhatsApp.

El nuevo menú | Tecnoxplora

Y a partir de ahí podemos ver varias opciones, si no está en WhatsApp, podemos elegir marcar y llamarle o añadirlo a contactos directamente. Mientras que en el caso de que esté el número en WhatsApp, se puede chatear con él directamente con la primera de las opciones que nos ofrece, que es la que aparece cuando el contacto sí que está dentro de esta aplicación. De esta forma es mucho más sencillo ahora poder escribir a alguien que no está dentro de nuestra agenda de contactos, ya que se reducen los pasos que debemos dar para poder hacerlo. Y es que algunas veces es necesario escribir a alguien con quien no hemos entablado aún conversación, y del que solo tenemos su número de teléfono en el chat.

De esta manera nos ahorramos muchos problemas y sobre todo, en beneficio de la propia plataforma de mensajería, ayuda a que las personas opten por WhatsApp para comunicarse, por sus facilidades para entablar las conversaciones. De momento como es habitual es algo que está en la beta, por lo que de momento no llegará a todos los usuarios. Al menos esta vez no está oculto en la beta, y quienes tengan instalada esta versión pueden acceder a esta funcionalidad sin restricciones, solo hay que actualizar a esta nueva versión de la aplicación. Una interesante novedad que acerca WhatsApp mucho más a las personas, y lo hace mucho más accesible.

En un momento en el que la pugna con Telegram se encuentra en máximos, después de que esta última haya robado a WhatsApp decenas de millones de usuarios en todo el mundo. Por tanto, todo lo que sea facilitar el acceso de las personas a este tipo de comunicaciones rápidas sin tener que ser obligatoriamente contacto, es bienvenido. Porque luego siempre tenemos la opción de aceptar los mensajes de este nuevo remitente, o directamente bloquearlo si consideramos que pueda ser una amenaza para nuestra privacidad. Una mejora que apunta en el buen camino sin duda.