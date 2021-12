Actualiza ya WhatsApp en tu móvil Android, o podrían "hackearte" con un mensaje

La seguridad de nuestros teléfonos depende de muchos factores, y las apps son en buena parte responsables de que nuestro terminal sea un dispositivo seguro. Cuanto más cuidado tengamos descargando apps, más probable es que nos infecte algún virus o nos afecte algún tipo de malware. Pero a veces incluso descargando apps seguras, un descuido puede ser fatal en este aspecto. Y eso es lo que ha pasado ahora con WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular del planeta, que ahora está amenazada por un problema que puede comprometer la seguridad de nuestro teléfono.

Actualiza a la última versión

Ha sido el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el que ha advertido de esta circunstancia, que podría resultar en un hackeo de nuestro teléfono si no tenemos cuidado. Esta advertencia indica que tanto WhatsApp como la versión WhatsApp Business anteriores a la versión 2.21.22.7 están amenazadas por una vulnerabilidad. Esta permitiría a los hackers acceder a los teléfonos de las víctimas gracias al envío de un mensaje con una imagen maliciosa. Esta imagen podría provocar el desbordamiento de la memoria del teléfono, proceso conocido como “desbordamiento de búfer”

El componente que es vulnerable es “Image Blurring Handler” que a falta de comprobar el código de desenfoque cuando la imagen entra en el chat, puede provocar este desbordamiento de la memoria. Esto puede provocar que el teléfono quede en una posición vulnerable respecto de los ataques de los hackers, y por tanto provocar que estos puedan acceder a los datos de los usuarios dentro de sus móviles. Pero no hay una descripción detallada acerca del proceso a través del cual los hackers podrían hacerse con nuestros datos o con el control del teléfono. Pero, aunque sea una situación difícil en el caso de que seamos víctimas, la solución es muy sencilla.

Tan solo tendremos que actualizar la app de WhatsApp a una versión posterior a la señalada, o directamente la que nos instale Google Play, que seguro será más reciente. No es fácil que seamos víctimas de uno de estos ataques, pero como no se puede saber, es evidente que lo mejor es prevenir y actualizar la aplicación de mensajería para quitarnos de problemas. En cualquier caso, es importante siempre estar advertidos de estos problemas, y moverse con pies de plomo en los chats para no dar con mensajes que puedan buscar hacerse con el control de nuestro teléfono.

No es la primera vez que conocemos casos como este, no solo en WhatsApp, sino en otras apps, que son víctimas de los hackers a partir de un sencillo mensaje de texto, o que incorpora elementos multimedia. En apps como WhatsApp, esta es la única opción al alcance de los hackers para poder acceder a nuestro teléfono, y normalmente a través de técnicas de engaño, introduciendo enlaces maliciosos en lso mensajes, para que caigamos en la trampa, pulsemos sobre ellos, y nos infectemos. Así que no lo dejéis pasar, comprobar la versión de vuestro WhatsApp, y actualizar cuanto antes la aplicación.