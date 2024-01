Se acabó, tu copia de seguridad de WhatsApp ya ocupa espacio en la cuenta de Google

No es algo que nos pille de sorpresa precisamente, y la realidad es que es uno de los aspectos más negativos que nos ha brindado WhatsApp en los últimos meses. Porque la copia de seguridad, esa que hacemos todos de nuestros chats, ahora se va a convertir en un verdadero lastre para muchos usuarios, que podrían perderla incluso de inmediato. Y es que tal y como anunciaron tanto la app de mensajería como Google, la copia de seguridad ya forma parte del almacenamiento de nuestra cuenta. Así que adiós a la barra libre de la copia de seguridad que hemos vivido a lo largo de los últimos años.

Ahora sí, se acabó el almacenamiento gratis

Desde que existe la copia de seguridad de Google Drive en WhatsApp, no hemos tenido que abonar nada por ella, ni un céntimo, ya que por muchos gigas que tuviéramos en ella almacenados, estas no contaban para el cómputo total del almacenamiento de nuestra cuenta de Gmail. Esto quiere decir, que a tus 15GB gratuitas no se restaban las que ocuparan la copia de seguridad. Pero eso ya ha cambiado.

WhatsApp dentro de la copia de Drive | TecnoXplora

Desde ya la copia de seguridad de tu cuenta de WhatsApp ocupa espacio dentro de la de Google, y por tanto, te toca pagar si esta supera o contribuye a superar el almacenamiento gratis que tienes en la cuenta de Google. En mi caso, he comprobado que la copia de seguridad ya pesa más de 15GB, y por tanto, supera el umbral de almacenamiento de la cuenta gratuita. Y si no es porque he aumentado mi plan de almacenamiento de Google One ya no podría seguir haciendo la copia de seguridad. Por lo que la realidad es que se puede afirmar que en muchos casos esta copia de seguridad ya no es gratuita, como siempre lo había sido.

Una decisión que como decimos no ha sido de la noche a la mañana, sino que se lleva gestando mucho tiempo. Primero porque la conocimos gracias a las versiones beta que ya lo anticipaban, y segundo porque Google ya anunció este cambio hace meses, con fechas concretas, y es algo que ya ha llegado para quedarse. Así que es posible que mientras lees estas líneas, hayas recibido un mensaje de Google en el que te advierte que te queda poco almacenamiento libre en tu cuenta de Gmail, o que directamente ya no te queda, y que debes pagar por un plan mejor para poder seguir haciendo la copia de seguridad.

Es algo que por otro lado era de esperar, porque como estamos comprobando desde hace meses, el todo gratis en Internet y en las plataformas digitales se ha acabado, y ahora es cuando la estrategia de las grandes tecnológicas está dando sus frutos. Ya que una vez han creado una necesidad en un producto como la copia de seguridad, nos la quitan para que sea más sencillo que aceptemos el pago por ella. Es evidente que la mayoría de los usuarios no pagará por ella, y buscará alternativas, pero seguro que aun así, es un negocio rentable igualmente.