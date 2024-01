WhatsApp: dentro de muy poco podrás chatear con otras apps de mensajería

No es algo que nos pille de sorpresa, porque desde hace tiempo sabemos que esto tenía que llegar a todas las apps de mensajería que se distribuyan en la Unión Europea. Pero ahora es cuando parece más real, ya que WhatsApp parece estar implementando ya la interfaz que nos permitirá hacer algo tan extravagante como comunicarse con usuarios de otras apps que no sean la de Meta. Vamos a ver cómo está contemplando esto WhatsApp en la interfaz de la aplicación.

Nuevo acceso a chats de terceros

La DMA, que no es otra cosa que la b, no solo ha conseguido que gigantes como Apple tengan que abrir su ecosistema cerrado de apps a terceros, sino que va a permitir que los ciudadanos europeos cuenten con super poderes que en el resto del mundo no van a tener la posibilidad utilizar. Y es que la nueva ley obliga a las apps de mensajería y comunicación en general, a interoperar entre ellas, o lo que es lo mismo, que podamos enviar un mensaje desde WhatsApp a cualquier otro usuario de otra app, sin tener que necesariamente pasarnos a esa otra app a chatear.

Y para ello WhatsApp ya está probando una nueva funcionalidad que permite precisamente esto. Y ahora desde Wabetainfo han dado con esta nueva función, que han podido apreciar en la nueva versión beta de la aplicación para iOS. Dentro de esta captura de pantalla, podemos ver la sala de chats con una nueva y sorprendente sección. Esta se denomina Chats de terceros, y se identifica por un icono de bocadillo con tres puntos. Aquí es donde nos encontraremos en su momento los chats de contactos de otras apps diferentes a WhatsApp.

Este cambio se ha dejado ver en la versión 24.2.10.72 de la beta de WhatsApp para iOS. De esta manera desde las apps más minoritarias será posible enviar mensajes a usuarios de WhatsApp, incluso aunque estos no tengan una cuenta dentro de la app, de tal forma que la app no suponga una barrera para cualquier persona que se quiera comunicar libremente con sus diferentes y desde distintas aplicaciones.

Esto busca que el mercado de la mensajería no sea excluyente, y permita a cualquiera independientemente de la app que utilice, a comunicarse con terceras personas. De momento tenemos bastante curiosidad por saber cómo funciona esto, pero desde luego parece que es algo que está cerca, toda vez que Meta ya lo contempla y lo está añadiendo a su interfaz. Quizás sea cuestión de unas semanas o un par de meses. Apple también se ha marcado como objetivo lanzar sus cambios sobre la DMA en primavera, por lo que esta importante novedad de WhatsApp también podría liberarse por entonces.

La nueva ley europea busca un mayor equilibrio en el mercado digital, donde hasta ahora las grandes tecnológicas han tenido en algunos casos verdaderos monopolios relacionados con distintos aspectos esenciales de nuestro día a día. Y un buen ejemplo es el de la mensajería, donde prácticamente casi toda la actividad se la lleva WhatsApp y en menor medida Telegram. Fuera de estas apps el uso es muy residual, algo que irá cambiando poco a poco con estas nuevas posibilidades.