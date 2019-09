Si hay una imagen que ha caracterizado a Facebook durante años ha sido sin duda la del dedo pulgar hacia arriba, más conocido como like, y que ha sido la obsesión de muchos usuarios que han compartido contenidos esperando tener muchos de estos likes. Pues bien, por ahí va parte de esta nueva historia que hemos conocido hoy sobre Facebook. Ya que la compañía de Mark Zuckerberg ha comenzado a ocultar estos en las publicaciones de la red social, en un movimiento similar al sufrido hace poco por su otra red social, Instagram. Vamos a conocer las razones por las que Facebook está tomando esta polémica decisión.

Los likes comienzan a ocultarse desde ayer

Estos, como sabéis, en realidad en el mundo hispano se conocen como “me gusta” son la forma que tienen los usuarios de decirle a alguien que le gusta su publicación. Es algo que todos aquellos que hemos estado en la red social un mínimo tiempo conocemos perfectamente. Desde luego el like se ha convertido en un fenómeno social durante estos últimos años, y ha dado forma a algunos términos y frases hechas que sin duda han servido para describir la dependencia que tienen muchas personas de estos likes.

Pues bien, Facebook ha comenzado a ocultarlos en Australia, país donde se han planteado comenzar una prueba piloto donde desde ayer ya no aparecen el número de “me gusta” o “likes” que tiene una determinada publicación. Lo más que vemos es el nombre de dos o tres usuarios a los que les ha gustado la publicación, seguido de la coletilla “y a otros” en lugar de poner los miles o millones de likes que lleva acumulados hasta ese momento la publicación. Eso sí, ahora esta información solo se podrá comprobar de manera privada, por lo que dejará de ser algo de domino público.

¿Por qué Facebook está ocultando los likes?

Es evidente que muchas personas se han convertido en adictas a las redes sociales, haciendo un uso poco responsable y excesivo de ellas. Por un lado porque pueden acaparar mucho tiempo y alejarnos de las personas que nos rodean. Y en segundo lugar porque las redes sociales pueden ser foco de depresión entre los usuarios más débiles y que pueden llegar a depender demasiado de la aprobación de otras personas. Esa aprobación se mide en likes, y es por ahí donde Facebook quiere que haya menos presión en la red social.

Puede que tú sepas cuántos likes ha tenido una foto tuya pero al no saber cuántos likes tienen otras personas de tu entorno es más probable que no sintamos esa presión por ser la persona más aceptada en estos términos. Esa es la principal razón por la que Facebook está tomando es trascendente decisión. No solo trascendente para los usuarios, sino también para la red social, que puede estar “matando” una de las claves de que tantos millones de personas utilicen las redes sociales a diario. Sin duda es la decisión correcta si lo que se quiere es fomentar el uso responsable de las redes sociales, disfrutando simplemente del placer de compartir, y nada más.