Xiaomi trabaja en un móvil que podrá intercambiar su cámara y batería

Los teléfonos modulares no son nada nuevo, de hecho en los últimos años hemos conocido algunos modelos, y proyectos muy ambiciosos que no llegaron a nada. Los LG G5 o los Moto Mods de Motorola nos ofrecían la posibilidad de cambiar la cámara por una diferente, añadir más batería, o mandos de juego integrados gracias a un sistema modular. Incluso Google tuvo muy avanzado un proyecto de móvil modular que permitía combinar distintas piezas y componentes para personalizar el diseño y prestaciones del móvil, un proyecto que finalmente no vio la luz. Ahora la hiperactiva Xiaomi ha presentado una patente que recupera este curioso formato móvil.

Un móvil con partes intercambiables

Como es habitual las patentes nos ofrecen la posibilidad de conocer los planes de los fabricantes mucho antes de que los dispositivos lleguen al mercado, o incluso si esto no lo hacen nunca. En este caso ha sido el medio LetsgoDigital el que ha transformado en imágenes de alta calidad la patente presentada por Xiaomi de un nuevo y sorprendente móvil modular. En estas imágenes se puede ver un teléfono con un aspecto sorprendente. Porque este sería modular, y permitiría intercambiar fácilmente diferentes componentes del teléfono.

Esta serían principalmente la cámara de fotos y la batería. Podemos ver en las imágenes cómo se recrea no solo el aspecto del teléfono, sino también de su caja, con todos los componentes que vendrían de fábrica con el teléfono. Desde luego es un concepto muy sorprendente, porque vemos que junto al teléfono y el cargador tendríamos dos módulos de cámaras adicionales y diferentes, con cuatro sensores dispuestos de diferente manera, e imaginamos con sensores también diferentes.

Además podemos ver también lo que serían dos módulos para añadir conectividad de 3.5mm para conectar unos auriculares al dispositivo. La cámara por lo que desvela la patente añadiría mejores propiedades para hacer zoom y utilizar el teléfono en otro tipo de escenas más específicas. Algo que no muestran estas imágenes, y sí la patente presentada por Xiaomi en la oficina para tal efecto en China, es que además de intercambiar la cámara o la conectividad física del teléfono, también se podrían intercambiar las baterías en cualquier momento. Todo ello por lo que vemos en la patente, con un sistema de acople de los módulos que se guiaría por distintos rieles hasta encajar en su lugar.

Por tanto compraríamos un móvil que podría cambiar distintos aspectos a posteriori, como la cámara de fotos, la batería, o mejorar la conectividad e incluso el sonido con un nuevo altavoz. Desde luego le deseamos mucha suerte a Xiaomi en este intento, porque visto el resultado de anteriores experiencias modulares no se puede esperar mucho recorrido. No obstante el paso de los años nos traen nuevas tecnologías que podrían mejorar y mucho estos procesos y los diseños de estos teléfonos. Veremos si este teléfono se convierte en realidad en algún momento o si por el contrario termina olvidado en un cajón. Desde luego de ser así se trataría de un móvil revolucionario.