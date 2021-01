Xiaomi ya tiene a punto la carga inalámbrica más rápida del mercado

La carga de móviles ha aumentado su velocidad en los dos últimos años de forma espectacular. Hemos pasado de tener que esperar entre una hora y media o dos para cargar el teléfono, a ser ya algo habitual que tarde poco más de media hora. Y esto es cuando hablamos de carga con cable, pero la inalámbrica se está acercando, y mucho, a la potencia de la carga con cables. Y hoy Xiaomi ha avanzado una nueva tecnología, que estaría ya lista para llegar al mercado, y que seguramente se estrene en uno de los nuevos móviles de la marca.

¿Qué sabemos de esta nueva carga?

En realidad, el nuevo teaser que ha publicado Xiaomi en Weibo no muestra producto alguno de manera explícita, pero por la imagen que aparece, podría tratarse de la carga inalámbrica, asumiendo que lo que aparece en ella es en realidad el aspecto de uno de estos cargadores sin cables. Pero esta imagen no tendría tanto sentido si no fuera por las informaciones que hemos conocido también en XDA, y que apuntan a que Xiaomi está desarrollando dos nuevos teléfonos, que van a contar con una novedosa carga inalámbrica, sobre todo porque va a ser mucho más potente de lo que hemos visto.

Concretamente contarían con carga inalámbrica de 67W, según lo que detalla el propio código fuente de MIUI 12.5. El texto dentro de este código es bastante claro al respecto “keyguard_wireless_strong_charge_67w” por lo que es evidente que esta nueva tecnología es inminente dentro de la gama de Xiaomi. Se especula que los móviles que contarían con esta nueva carga inalámbrica ultra potente serían los futuros Xiaomi Mi 11 Pro y Mi 11 Ultra. Por tanto, estaríamos hablando de una carga rápida inédita en el mercado cuando hablamos de métodos sin cables.

Recordaréis que hace unos meses Xiaomi anunció que tenía preparada una carga rápida de 80W sin cables, y parece ser que esta sería precisamente esa misma tecnología. El que sean 67W ahora se debería a un recorte en las especificaciones por parte de Xiaomi para asegurar que la temperatura de la batería sea la óptima y que en definitiva la vida útil de la batería sea lo más larga posible. Por tanto, parece que esta tecnología estaría a punto de llegar al mercado en estos dos nuevos teléfonos de la marca, que se podrían presentar en el mes de febrero, con motivo del nuevo año chino.

Con esta tecnología de carga será posible cargar un teléfono sin necesidad de cables en alrededor de 35 o 40 minutos, algo que ya de por sí sería espectacular con cables, por lo que en una tecnología inalámbrica es algo sin precedentes. Xiaomi presentó antes de acabar 2020 su nuevo Mi 11, un teléfono que al final podría tener hasta tres compañeros de gama. No solo del modelo Pro y Ultra, sino también de un nuevo modelo Lite que sería más económico que este. En cuanto a la carga con cables, tenemos ya en el horizonte el doble de potencia, con hasta 125W en móviles de Xiaomi y OPPO.