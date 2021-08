Xiaomi tendrá unos widgets similares a los iOS 14 en MIUI, ¿llegarán a tu móvil?

La pasada semana Xiaomi hacía una multitudinaria presentación en la que la compañía presentaba sus nuevos productos para la segunda mitad de este año. Era la presentación en la que se esperaba la llegada de MIUI 13, algo que finalmente no ocurrió. Pero sí que conocimos una nueva versión de la capa de Xiaomi, conocida como MIUI 12.5 Enhanced Edition. Y hemos conocido que esta va a ofrecer interesantes mejoras, como los nuevos widgets. Y es que como sabéis de sobra los widgets no son ningún invento de Apple, de hecho llevaban ya una década presentes en Android, pero la llegada de estos a iOS 14 parece haberlos rejuvenecido. Y Xiaomi ahora apuesta de nuevo por ellos con un diseño similar al de iOS.

Los widgets llegarán a estos teléfonos

Como decimos, Apple no ha inventado la rueda con sus widgets, pero sí que los ha creado con un nivel de pulido que no habíamos visto en Android, y que están aprovechando muy bien las grandes tecnológicas.

MIUI 12.5 Enhanced Edition, ¿qué ofrecerá nuevo a tu móvil Xiaomi? | Xiaomi

Xiaomi quiere hacer lo propio ahora con unos widgets renovados en MIUI 12.5 Enhanced Edition. Y ahora por fin están probando esta función en la beta de la capa. Pero ya sabemos qué móviles serán los que disfruten de estos nuevos widgets, y ya os avanzamos que son bastantes y llegarán a terminales de todas las gamas.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Youth Edition

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10s

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi CC9 Pro

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Redmi k40 Gaming Edition

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi k30 Ultra

Redmi K30 5G

Redmi k30i 5G

Redmi 10X Pro 5G

Redmi 10X 5G

Como veis tenemos móviles tanto de gama alta como media. Unos widgets que de momento parece que solo llegarán a estos teléfonos, pero que nos da la sensación de que serán de dominio público de cualquier usuario que consiga actualizar su móvil a MIUI 13, la nueva capa de personalización que debería llegar a los móviles de la marca antes de finalizar el año. Y es que no está claro todavía si los nuevos widgets llegarán con la nueva versión de MIUI 12.5 o con MIUI 13, no hay nada claro a ese respecto, por lo que si no eres de los que tiene acceso a la beta, lo mejor es que te armes de paciencia, porque lo normal es que no sea hasta el próximo año cuando recibas los nuevos widgets en tu Xiaomi.

Los nuevos widgets de iOS también en Android | alvaro-perez-tKEMssO2Zwo-unsplash

Como decimos estos nuevos widgets tendrán más parecido a los de Apple, y es que como sabéis, todo lo que tocan los de Cupertino se convierte en oro, incluso unos widgets olvidados hace años que ya no importaban a casi nadie. Les han conseguido dar un aire nuevo que le ha gustado mucho a los usuarios, tanto que algunos desarrolladores como Google han tenido que llevar a Android sus nuevos widgets estrenados en iOS, porque eran mejores que los de su propio sistema.