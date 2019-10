Es uno de los móviles más baratos de Xiaomi, de hecho si no fuera por el Redmi Go sería el más barato sin duda alguna. Y a pesar de ello es un móvil que tiene su propia personalidad, tal y como hemos conocido hoy con una curiosa herramienta que permite limpiar de polvo sus altavoces automáticamente. Vamos a conocer esta función que hemos conocido ahora en China, que reutiliza un antiguo truco que muchos hemos utilizado para sacar agua de los altavoces cuando estos se mojaban accidentalmente. No han inventado la rueda, pero siempre está bien conocer estas interesantes funciones.

Pueden limpiar automáticamente sus altavoces

Como habréis podido comprobar a lo largo de varios años utilizando móviles, los altavoces de estos son de los elementos que más suciedad atrapan a loa largo del tiempo. Lógicamente no solo al acerca nuestra oreja al altavoz, sino por la gran cantidad de polvo que hay en muchos de los sitios en los que nos encontramos, los altavoces terminan por absorber mucha suciedad. Como es lógico, esta suciedad puede terminar influyendo negativamente en el funcionamiento de los altavoces, reduciendo su rendimiento y llegan a veces a distorsionar incluso con un volumen bajo.

Xiaomi Redmi 8A | Xiaomi

Pues bien, ahora Xiaomi ha desvelado que sus Redmi 8A y Redmi 8 cuentan con una herramienta nativa para poder limpiar sus altavoces en 30 segundos. La manera en que lo hace es similar, como decíamos antes, a la que se ha utilizado en los últimos años para limpiar un altavoz de agua. Es precisamente reproduciendo un determinado sonido, que aproveche toda la potencia del altavoz, y que será imperceptible para nosotros, la que sea capaz de expulsar todo el polvo del altavoz en solo 30 segundos.

Limpiando sus altavoces | Redmi

La fuerza de las ondas que es capaz de generar el altavoz, puede expulsar de este todas las partículas de suciedad fácilmente, simplemente con ejecutar esta nueva función. Por lo tanto con estos móviles, si has pasado un día al aire libre en un entorno de mucho polvo, podrás realizar uno de estos barridos para limpiar los altavoces ejecutando esta función. Es curioso que hasta ahora no hemos visto una característica de este tipo dedicada al polvo acumulado en los altavoces, sí para expulsar el agua, pero normalmente en apps de terceros.

A pesar de ser los dos móviles más baratos de la gama Redmi, es curioso que cuenten con una función que hasta ahora no habíamos visto en un móvil de este tipo. No es la panacea ni mucho menos, y como decimos algo que no hayamos visto antes aunque no sea para el mismo uso, pero desde luego son de agradecer este tipo de iniciativas por parte de los fabricantes de manera nativa en sus móviles. Unos Redmi 8 y Redmi 8A que todavía no han llegado a España, pero que probablemente lo harán durante las próximas semanas, antes de que lleguen las Navidades, a sustituir al actual Xiaomi Redmi 7A, que es uno de los móviles de Xiaomi que cuesta menos de 100 euros.