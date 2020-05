La verdad que nos damos por vencidos a la hora de encontrar algún tipo de coherencia en la gama de móviles de Xiaomi y de Redmi. Básicamente porque lo que antes era una gama que se renovaba una vez al año, ahora lo está haciendo cada seis meses o menos. Pero lo hace con móviles que necesariamente ya no pertenecen a distintas generaciones, sino que parece que la intención Redmi es tener varios niveles de características dentro de su gama con una gama más amplia. Así que en teoría este Redmi 10 que hemos conocido ahora en la certificación china de la TENAA debería ser uno de los móviles más avanzados de la gama media de la firma china.

Características oficiales del Redmi 10 5G

Hablamos de que son oficiales porque se trata del paso del teléfono por una certificación de la industria china en la que los fabricantes deben mostrar todas las características de sus dispositivos de manera oficial. Así que ya lo sabemos todo prácticamente de este nuevo Redmi 10 con conectividad 5G, incluso su diseño, que es prácticamente el mismo de los Redmi 9. Un teléfono que llegará con una pantalla OLED de 6.57 pulgadas y resolución Full HD+, con una relación de aspecto de 20:9. Por tanto estamos hablando de una pantalla de calidad para la gama media.

El Redmi 10 5G | TENAA

No está muy claro el procesador, pero se especula con el Dimensity 820 de MediaTek que cuenta con conectividad 5G, pero es de lo poco que no se ha desvelado, solo que funcionará a una velocidad de 2.6GHz. En la TENAA ha pasado con 6GB y 8GB de memoria RAM, así como 64GB o 256GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas microSD. La cámara de fotos también se ha dejado ver en esta certificación. Con un sensor principal de 48 megapíxeles acompañado de otros dos, que en este caso no han sido desvelados. Lo que está claro es que en este caso cuenta con una cámara triple en lugar de la habitual cuádruple de estos modelos.

La batería es menos capaz que la del Redmi Note 9, siendo de 4420mAh, comparados con los 5000mAH del anterior modelo no es tan poderosa, pero sigue siendo igualmente potente. La carga rápida en este caso es más rápida, con 22.5W, aunque no tanto como en el caso del Note 9 Pro. Sobre la llegada de este nuevo terminal al mercado no nos debería extraña que se produjera tan pronto como la próxima semana, como el próximo lunes. Ya que será el 18 de mayo cuando se presente oficialmente el nuevo procesador Dimensity 820 de MediaTek, lo que tendría sentido, ya que podría debutar a la vez que se presenta y se pone de largo este nuevo teléfono de Redmi.

En cualquier caso parece que Xiaomi ha decidido apretar el acelerador con el desarrollo de su gama media, ofreciendo más generaciones que nunca en el menor tiempo. Recordemos que a comienzos de 2019 se lanzaba el Redmi 7, y en menos de año y medio hemos conocido ya la gama de los Redmi 8, Redmi 9 y ahora a punto de conocer los Redmi 10, un ritmo difícil de seguir para el bolsillo de muchos compradores.