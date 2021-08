Xiaomi Mi Mix 5: esta sería su característica estrella

Esta ha sido una de las semanas más importantes para Xiaomi en los últimos meses. Y es que ha presentado tanto su móvil más avanzado, con la primera cámara invisible de su historia, como su nueva gama de tabletas, que regresan al mercado por todo lo alto después de tres años. Pero a pesar de esta actualidad tan intensa, ya hay quien está pensando en el medio plazo, y desliza las primeras características de dispositivos que podríamos no conocer hasta 2022. Básicamente estamos hablando de las primeras características del Xiaomi Mi Mix 5, cuando acaba de ser lanzado su predecesor. Algo de locos, pero no es la primera vez, ni mucho menos.

¿Estrenará la carga más rápida del mundo?

La carga rápida ha dado un salto de calidad enorme en los últimos años. Hasta hace no mucho, cargar el móvil por completo en dos horas era algo de lo que presumir, pero es que hoy en día ya tenemos en el mercado teléfonos que se cargan en 18 minutos, los menos, y cada vez más terminales de gama media que se cargan al completo en solo 35 minutos, y en apenas 10 ya tienen el 50% cargado. Pues bien, la carrera por la carga más rápida no se va a detener en las de 125W que nos dejan el móvil completamente cargado en 18 minutos, sino que dentro de no mucho van a ir mucho más allá.

Xiaomi Mi Mix 4 | Xiaomi

Xiaomi ya nos había mostrado esa carga de 200W hace no mucho, en una demostración que nos mostraba esa carga completa en menos de 10 minutos. Pero de momento es eso, una buena declaración de intenciones y una tecnología que está en desarrollo. Pero ahora sabemos según los medios chinos que esta tecnología no solo estaría en desarrollo avanzado, sino que se espera que pueda entrar a la producción en masa durante el próximo 2022. Y con el Xiaomi Mi 12 presentándose a finales de este año, por eliminación podemos esperar la nueva carga de 200W para mediados de año, en el nuevo Xiaomi Mi Mix 5 que deberíamos conocer para el próximo verano.

Por tanto parece que de alguna manera ya hay una característica que se le asigna a la próxima generación de los Mi Mix. Y es precisamente una con la que de nuevo este modelo podría desmarcarse como el más avanzado del mundo. Siempre con permiso de OPPO, el otro gran fabricante que ya está cerca también de lanzar una tecnología con esta potencia, aunque antes tendremos que ver los 125W en algunos de sus dispositivos de serie en las tiendas.

Así que 2022 será el año en el que se alcance sin duda el techo en esta tecnología, porque lógicamente lo siguiente sería que esta cargara en uno o dos minutos, algo que desde luego vemos bastante difícil en el corto plazo. Y es que con una carga de 8 minutos, quién quiere más, en lo que pestañeemos los ojos vamos a tener nuestro móvil cargado, algo que en el caso de competidores como Apple, todavía está muy lejos de conseguir.