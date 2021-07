El Xiaomi Mi Mix 4 confirma su sorprendente aspecto con cámara invisible

La firma china está cerca de lanzar uno de los móviles más sorprendentes del año, sobre todo porque va a ser el segundo teléfono en la historia en contar con una cámara de fotos frontal invisible. El primero fue un teléfono de ZTE, marca china que está cerca de lanzar su segundo móvil con esta tecnología también. El problema es que los resultados de fotografía obtenidos por esta primera generación no fueron todo lo buenos que se esperaba, con unas fotos que contaban con una calidad por debajo de los estándares de hoy en día. Pero Xiaomi ha estado trabajando en estos meses para ofrecer el mejor resultado posible, y tal como confirma ahora una filtración bastante creíble, esta cámara va a llegar con el Xiaomi Mi Mix 4.

Una imagen que lo confirma todo

Es curioso que la gran novedad que nos ofrecerá este teléfono es precisamente un componente que está oculto. Eso es precisamente lo que nos ofrece la imagen que ha compartido hoy Ice Universe, uno de los filtradores de la industria con mejor reputación. Y es que la mayoría de sus publicaciones con filtraciones terminan convirtiéndose en realidad. Son otros muchos los filtradores que han mostrado imágenes recreando el aspecto de este teléfono, pero en este caso podemos ver la imagen de un protector de pantalla de este teléfono. Un protector en el que llama la atención un aspecto concreto.

Y es que podemos observar que no hay un orificio para la cámara de fotos frontal, porque como veis en la parte superior, donde se encontraría la cámara, no hay muesca o notch donde se pueda apreciar. Y esto es así porque la cámara frontal de este teléfono se ocultará cuando no esté en uso, por lo que su frontal será todo pantalla, no habrá espacio permanente para una cámara de fotos. De hecho podemos ver en la imagen de la derecha cómo sería el aspecto de este Xiaomi Mi Mix 4. Y se puede apreciar que en la parte superior no hay agujero alguno para la cámara de fotos selfie.

Esta tecnología alterará el voltaje de la superficie de la pantalla para que esta se vuelva transparente en el momento que necesitemos utilizar la cámara de fotos frontal. De esta manera cuando pulses el botón de hacer selfies en la cámara, verás como por arte de magia aparece la cámara de fotos frontal en la parte superior de la pantalla, normalmente en el centro de esta. Otros detalles que se adivinan en la imagen compartida, es que la pantalla tendrá una leve curva lateral, algo habitual en muchos móviles de alta gama.

De hecho se puede comprobar que en los laterales los bordes son prácticamente inexistentes. Un teléfono que debería presentarse este próximo mes de agosto, y que sin duda, si ofrece la calidad que esperamos, puede convertirse en una tendencia en el mercado, porque parece que las cámaras invisibles van a ser mayoría en las gamas altas durante 2022. Así que no debería quedar mucho para conocerlas definitivamente.