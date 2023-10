Xiaomi se despide de MIUI y anuncia HyperOS, su nuevo sistema operativo

Es una sorpresa, y no, porque desde hace meses se especulaba con que Xiaomi podría dar carpetazo a su célebre MIUI con la versión 14, para dar paso a un nuevo sistema operativo. Y así ha sido, porque el propio Lei Jun, el máximo responsable de la firma china, ha anunciado a bombo y platillo HyperOS, el nuevo sistema operativo de la marca, que va mucho más allá de los smartphones, y que busca diferenciar un poco más a sus móviles y dispositivos frente a los de la competencia. Sin duda un cambio trascendente dentro de uno de los principales fabricantes tecnológicos del planeta.

Adiós MIUI 15, hola HyperOS

El propio fundador de Xiaomi ha anunciado este histórico paso en sus redes sociales, y ha dado algunos detalles importantes, como qué pasará con MIUI, y cuándo llegará a nuestros móviles Xiaomi. Jun ha desvelado que el desarrollo de este nuevo sistema operativo se viene fraguando desde el año 2017, por lo que es el fruto de muchos años de desarrollo.

La idea de este nuevo software es la de enlazar a todos los productos de la marca, más allá de los smartphones, incluyendo también a sus dispositivos de IOT. Por lo que en el momento que se estrene, no solo veremos HyperOS en sus móviles, sino también en sus tabletas, Smart TV, TV Box, PCs y en definitiva en cualquier dispositivo que cuente con un sistema operativo. Lo mismo ocurrirá con sus dispositivos de IOT, los que se interconectan en el hogar.

Con este sistema operativo serán más compatibles aún entre sí, y crearán un ecosistema mucho más rico para quienes cuenten con varios dispositivos de la marca. Pero hay más, porque ya sabemos cuándo llegará a los primeros smartphones, y la realidad es que va a ser mucho antes de lo que esperábamos.

¿Cuándo se estrena HyperOS?

Pues bien, lo que sabemos ahora es que MIUI 14 será la última versión de la capa de personalización del sistema operativo de Google, Android. Y por tanto, serán los Xiaomi 14, que se presentarán antes de acabar el año, los que contarán con HyperOS. Pero la gran noticia es que lejos de llegar solo a los dispositivos chinos, este nuevo software también estará disponible en los móviles a nivel global, por lo que lo tendremos también en España muy pronto. Lo lógico es que se estrene también a nivel global con los Xiaomi 14 más o menos en primavera.

¿Es un sistema operativo totalmente nuevo?

No, el cambio no es tan radical, Xiaomi no se ha sacado un iOS de la manga, porque tendrá un núcleo de Android, y a diferencia del HarmonyOS de Huawei, seguirá contando con los servicios y apps de Google, como cualquier otro móvil Android. Pero habrá un gran componente de personalización, que no se limitará a lo visual, sino que estará integrado desde el mismo núcleo de este sistema operativo. Esto permitirá mejorar el rendimiento de sus dispositivos, con una mejor gestión de los recursos y un menor gasto de energía.