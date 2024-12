El Xiaomi 15 Ultra se retrasa hasta 2025. ¿Qué ha pasado?

Sabemos que el Xiaomi 15 Ultra está a la vuelta de la esquina. Todo apuntaba a que esta versión vitaminada de los Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Pro llegaría antes de que acabe el año, pero finalmente se presentará en 2025.

Como te decíamos, la idea de la firma era que el Xiaomi 15 Ultra debutase a final de año. Primero realizarán un lanzamiento en China antes de una puesta de gala global. Pero los planes se retrasan.

El Xiaomi 15 Ultra llegará en enero de 2025

O esto es lo que se desprende de la última información publicada por Digital Chat Station en Weibo. Hablamos de uno de los filtradores de mayor prestigio. Y por lo que indica, Xiaomi ha tenido que posponer el lanzamiento del Xiaomi 15 Ultra.

Como explica en su publicación “El hardware de imagen del Xiaomi Mi 15U ha sido presentado varias veces. Este dispositivo no tiene una cámara espectral en absoluto, y el retraso no está relacionado con eso. Dado que ha sido pospuesto, lo que no satisface del modelo actual de ingeniería es la batería. Espero que pueda ser ampliada y que el nuevo teleobjetivo sea bien ajustado. Después de todo, se espera que se convierta en el teleobjetivo más potente del próximo año.”

Así que la razón tiene que ver con la batería. La firma quiere una pila de mayor capacidad, por lo que está pensando en un rediseño. Además, quiere que el teleobjetivo esté lo más ajustado posible para ofrecer una experiencia fotográfica nunca vista antes.

Por lo que sabíamos hasta ahora, el Xiaomi 15 Ultra contaría con una batería de entre 5.450 y 5.800 mAh, pero Xiaomi quería implementar una batería de 6.000 mAh, ya que sabe que es lo que harán sus rivales.

Respecto al resto de características del Xiaomi 15 Ultra, todo apunta a que presumirá de una pantalla OLED LTPO de 6,7 pulgadas, tasa de refresco de 120 Hz, bordes microcurvados y un sensor de huellas debajo del panel.

Con acabados en cuero, fibra de vidrio o cerámica, este modelo contará con el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite, además de diferentes configuraciones de RAM, y que partirían de los 12 GB.

Ahora, solo falta esperar a que Xiaomi anuncie de forma oficial la fecha de presentación de este Xiaomi 15 Ultra para que conozcamos todos los secretos de un dispositivo que apunta maneras.