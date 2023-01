El Xiaomi 13 Ultra se deja ver de nuevo, ya se intuye su fecha de presentación

Estamos en los primeros compases, y en ese momento en el que los grandes fabricantes de smartphones están preparándose para lanzar sus nuevos teléfonos de alta gama, y por tanto demostrar de lo que son capaces. El 1 de febrero se presentan los Samsung Galaxy S23, y parece que un poco después llegará el nuevo tope de gama de los chinos, el Xiaomi 13 Ultra, que promete contar con la mejor cámara de fotos del mercado, si es que el su rival de Samsung no lo consigue antes. Ahora el teléfono se ha dejado ver en una base de datos clave para poner a la venta un smartphone, y de paso nos da más detalles de lo que podría ser su lanzamiento.

Aparece en la base de datos de IMEI

En esta base de datos se ha podido divisar al Xiaomi 13, con dos modelos diferentes, los 2304FPN6DG y 2304FPN6DC. Por tanto es evidente que el teléfono está a la vuelta de la esquina, y como hemos conocido además, también estará disponible de forma global, y lo tendríamos en España probablemente. Lo que se especula, como hemos conocido semanas atrás, es que este teléfono podría presentarse durante el MWC de Barcelona, a finales del mes de febrero, seguramente el último fin de semana del ese mes, que suele ser el elegido por los fabricantes para ello.

El teléfono además ha sido visto realizando pruebas de software, con la versión 22.11.5 de MIUI 14, por lo que es un teléfono que está muy cerca de encontrarse listo para un lanzamiento global. Aunque el modelo que se asocia con este teléfono delata que el lanzamiento se debería producir en el mes de abril, no sería nada descabellado que la marca china utilice el altavoz del MWC para presentarlo, y lanzarlo un mes después, algo que por otro lado suele ser habitual en el caso de muchos fabricantes, que optan por presentar sus dispositivos semanas o meses antes de que estén disponibles en las tiendas.

Lo que si sabemos es que este modelo estará disponible también a nivel global prácticamente desde el principio, y que por tanto lo tendremos en España como ya ocurriera con el Xiaomi 11 Ultra. No han corrido tanta suerte los modelos posteriores, que han visto cómo no han tenido recorrido a nivel global y se han quedado en China, como el Xiaomi 12S Ultra, del que no se espera su llegada a nuestro mercado. El nuevo tope de gama de Xiaomi se estrenará con el procesador Snapdragon 8 Gen 2, y destacará como no podía ser de otra manera por la cámara de fotos.

Todos esperamos que ese modelo experimental mostrado por los chinos hace unos meses, y que permitía intercambiar lentes de las cámaras Leica, se convierta en realidad. Porque podría ser una auténtica revolución en el mercado de smartphones. Veremos si todo esto se hace realidad, o como ocurre en la mayoría de casos, los fabricantes optan por un perfil mucho más conservador como ha venido ocurriendo en muchos aspectos en los últimos años.